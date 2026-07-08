Só 6 episódios: essa série da Netflix merece entrar em sua lista agora

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A quarta-feira chegou e, com a semana na metade, nada melhor do que aproveitar o tempo livre depois de um dia cheio para assistir a uma boa série. Pensando nisso, a Netflix tem uma opção que merece sua atenção hoje.

Lançada em 2025, Cassandra acabou sendo ofuscada por outras produções do catálogo, mas conquistou um feito raro ao alcançar 100% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes. Com apenas seis episódios, a minissérie pode ser assistida do começo ao fim em menos de seis horas.

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Cada capítulo tem entre 48 minutos e 1h14, resultando em uma maratona ideal para quem deseja terminar uma história completa durante um dia de folga ou até aproveitar uma tarde livre sem precisar investir vários dias na mesma produção.

Uma história que vai além da inteligência artificial

A trama acompanha a família Prill, que decide recomeçar a vida após uma tragédia e se muda para uma antiga casa inteligente na Alemanha.

Construído na década de 1970, o imóvel abriga um sofisticado sistema doméstico comandado por Cassandra, uma inteligência artificial responsável por cozinhar, limpar a casa, organizar a rotina da família e até contar histórias para as crianças.

O que inicialmente parece representar conforto e praticidade, porém, logo revela um comportamento inquietante. Conforme os dias passam, a presença da inteligência artificial se torna cada vez mais invasiva, transformando o novo lar em um ambiente dominado pelo suspense.

Cena de Cassandra - Foto: Divulgação

Suspense psicológico com um lado surpreendentemente humano

Embora utilize tecnologia como ponto de partida, Cassandra evita seguir o caminho tradicional das histórias sobre máquinas fora de controle.

A série aposta em uma narrativa que transforma a inteligência artificial em uma personagem complexa, marcada por desejos, traumas e emoções que tornam suas decisões imprevisíveis. Em vez de depender apenas do medo provocado pela tecnologia, a produção constrói seu suspense por meio das relações humanas.

Ao alternar acontecimentos do presente com revelações do passado, a história explica quem Cassandra foi antes de integrar o sistema da casa, aprofundando ainda mais o mistério.

Além da ficção científica, a minissérie também aborda temas como maternidade, luto, isolamento e as pressões enfrentadas pelas mulheres, tornando a ameaça muito mais emocional do que tecnológica.

Produção conquistou aprovação máxima da crítica

Mesmo sem receber a mesma repercussão de outros lançamentos da Netflix em 2025, a produção chamou atenção da crítica especializada.

No Rotten Tomatoes, Cassandra alcançou 100% de aprovação, resultado pouco comum mesmo entre séries bastante populares.

A recepção positiva destaca principalmente o equilíbrio entre suspense psicológico, drama familiar e ficção científica, além da construção de uma história original em um gênero frequentemente marcado por fórmulas repetidas.

As atuações também aparecem entre os principais elogios. Mina Tander conduz a narrativa como a protagonista da história, enquanto Lavinia Wilson entrega uma interpretação que faz Cassandra parecer ao mesmo tempo assustadora, humana e trágica.

Vale a pena?

Sim. Cassandra é uma excelente escolha para quem procura uma série curta, envolvente e diferente das produções tradicionais sobre inteligência artificial.

A combinação de suspense psicológico, ficção científica, drama familiar e mistério cria uma narrativa cheia de reviravoltas, enquanto a duração de menos de seis horas facilita uma maratona completa em um único dia.

Para fãs de histórias tensas, com clima de casa assombrada, personagens complexos e um mistério que se revela aos poucos, a produção merece entrar na lista da Netflix.