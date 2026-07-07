Novo documentário revela a história surpreendente de Aleixo Belov

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A trajetória de Aleixo Belov, um dos maiores navegadores da história do Brasil, será contada no documentário Sem Medo do Escuro. A produção, desenvolvida pela Fundação Aleixo Belov, acaba de iniciar sua divulgação oficial e chegará futuramente ao streaming, apresentando ao público uma história marcada por coragem, perseverança e grandes desafios.

Refugiado de guerra, Belov desembarcou no Brasil ainda criança, sem falar português e levando apenas o sonho de recomeçar.

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Décadas depois, tornou-se uma referência da navegação brasileira e internacional após construir os próprios barcos, completar seis voltas ao mundo e enfrentar algumas das rotas marítimas mais desafiadoras do planeta.

A história de um sonho que saiu do papel

Um dos principais elementos do documentário é um antigo caderno escrito por Aleixo ainda na juventude. Nele, o navegador registrou os sonhos e objetivos que pretendia realizar ao longo da vida.

Com o passar dos anos, cada uma dessas metas foi alcançada, transformando o manuscrito em um símbolo da disciplina, da determinação e da persistência que marcaram sua trajetória.

O filme também retrata a conquista da Passagem Nordeste, considerada um dos maiores feitos de sua carreira e realizada aos 83 anos de idade.

Mais do que uma história sobre navegação

Embora tenha as viagens marítimas como ponto de partida, "Sem Medo do Escuro" amplia seu olhar para temas universais como propósito, legado, coragem e perseverança.

O título faz referência à disposição de enfrentar o desconhecido, característica presente ao longo de toda a vida de Aleixo Belov.

Além de revisitar diferentes momentos de sua trajetória, o documentário reúne depoimentos de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo convívio com o navegador.

Produção aposta em histórias reais

A direção é assinada por Maycon Nunes, cineasta catarinense radicado em Belém há mais de duas décadas. O documentário reúne a experiência da K Filmes e da Coletânea Filmes na criação de produções documentais inspiradas em histórias reais.

Segundo a Fundação Aleixo Belov, o lançamento também integra o trabalho de preservação da memória marítima brasileira desenvolvido por meio do Museu do Mar Aleixo Belov, em Salvador. A iniciativa busca aproximar novas gerações da história de um homem que transformou o mar em seu maior legado.