Série da Netflix com 6 episódios para maratonar nesta quarta (08/07)

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Estamos no meio da semana, mas sempre sobra espaço para descobrir uma boa história antes do final de semana chegar. Para quem procura uma produção envolvente e pouco conhecida para assistir nesta quarta-feira, a Netflix tem uma ótima opção que acabou ficando esquecida em meio às novidades do catálogo.

Lançada em 2018, Os Inocentes reúne romance, suspense, elementos sobrenaturais e muito mistério em apenas oito episódios, tornando-se uma escolha perfeita para quem busca uma maratona rápida.

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A produção conquistou 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e chama atenção por combinar uma história de amor com uma trama repleta de reviravoltas.



Romance dá início a um grande mistério

A trama acompanha June e Harry, dois adolescentes apaixonados que decidem fugir de suas famílias para tentar construir uma nova vida juntos.

O que parecia ser apenas uma jornada em busca de liberdade muda completamente quando June descobre possuir uma habilidade extraordinária: ela consegue assumir a aparência de qualquer pessoa que toca durante momentos de forte emoção.

A partir desse momento, o casal passa a ser perseguido por pessoas interessadas nesse poder, enquanto antigos segredos familiares começam a vir à tona e transformam completamente a viagem dos dois.

Muito mais do que uma história sobrenatural

Embora utilize elementos de ficção científica e poderes especiais, Os Inocentes está longe de ser uma série de super-heróis.

A produção utiliza o sobrenatural como ponto de partida para desenvolver uma narrativa sobre amadurecimento, identidade, relações familiares e o impacto das escolhas feitas ao longo da vida.

Conforme os episódios avançam, a história ganha novas camadas ao apresentar uma comunidade formada por pessoas com habilidades semelhantes às de June. Liderado pelo misterioso Halvorson, o grupo aparenta oferecer proteção, mas esconde intenções que aumentam ainda mais o clima de tensão.

Quase nada é exatamente o que parece, e a série trabalha constantemente com revelações que mudam a percepção do espectador sobre seus personagens.

Elenco e produção britânica chamam atenção

A série é estrelada por Sorcha Groundsell e Percelle Ascott, que interpretam June e Harry, respectivamente.

O elenco também conta com Guy Pearce no papel de Halvorson, personagem cercado por mistério durante praticamente toda a temporada.

Outro destaque é o cuidado técnico da produção. A fotografia alterna paisagens frias e urbanas com cenários naturais, enquanto a trilha sonora inspirada no indie e no folk ajuda a construir uma atmosfera melancólica e envolvente que acompanha toda a jornada dos protagonistas.

Por que a série acabou esquecida?

Lançada em 2018, Os Inocentes chegou ao catálogo em um período marcado por produções de enorme repercussão na Netflix, o que fez com que acabasse ficando em segundo plano para muitos assinantes.

Ainda assim, a série conseguiu conquistar críticas positivas graças à forma como combina romance adolescente, suspense, mistério e elementos sobrenaturais sem perder o foco na construção de seus personagens.

Com apenas oito episódios, a narrativa mantém um ritmo constante e apresenta novas descobertas praticamente a cada capítulo.

Vale a pena?

Sim. Os Inocentes é uma excelente escolha para quem gosta de histórias cheias de mistério, reviravoltas e suspense, mas prefere produções enxutas em vez de séries longas.

Com apenas oito episódios, a trama pode ser maratonada em um único dia ou concluída em poucos dias, entregando uma narrativa envolvente, pouco conhecida e capaz de surpreender até os minutos finais.