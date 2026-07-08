SE LIGA NA DICA!
Série da Netflix com 6 episódios para maratonar nesta quarta (08/07)
Essa produção pouco conhecida mistura romance, suspense e mistério em uma história cheia de segredos
Estamos no meio da semana, mas sempre sobra espaço para descobrir uma boa história antes do final de semana chegar. Para quem procura uma produção envolvente e pouco conhecida para assistir nesta quarta-feira, a Netflix tem uma ótima opção que acabou ficando esquecida em meio às novidades do catálogo.
Lançada em 2018, Os Inocentes reúne romance, suspense, elementos sobrenaturais e muito mistério em apenas oito episódios, tornando-se uma escolha perfeita para quem busca uma maratona rápida.
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A produção conquistou 86% de aprovação no Rotten Tomatoes e chama atenção por combinar uma história de amor com uma trama repleta de reviravoltas.
Romance dá início a um grande mistério
A trama acompanha June e Harry, dois adolescentes apaixonados que decidem fugir de suas famílias para tentar construir uma nova vida juntos.
O que parecia ser apenas uma jornada em busca de liberdade muda completamente quando June descobre possuir uma habilidade extraordinária: ela consegue assumir a aparência de qualquer pessoa que toca durante momentos de forte emoção.
A partir desse momento, o casal passa a ser perseguido por pessoas interessadas nesse poder, enquanto antigos segredos familiares começam a vir à tona e transformam completamente a viagem dos dois.
Muito mais do que uma história sobrenatural
Embora utilize elementos de ficção científica e poderes especiais, Os Inocentes está longe de ser uma série de super-heróis.
A produção utiliza o sobrenatural como ponto de partida para desenvolver uma narrativa sobre amadurecimento, identidade, relações familiares e o impacto das escolhas feitas ao longo da vida.
Conforme os episódios avançam, a história ganha novas camadas ao apresentar uma comunidade formada por pessoas com habilidades semelhantes às de June. Liderado pelo misterioso Halvorson, o grupo aparenta oferecer proteção, mas esconde intenções que aumentam ainda mais o clima de tensão.
Quase nada é exatamente o que parece, e a série trabalha constantemente com revelações que mudam a percepção do espectador sobre seus personagens.
Elenco e produção britânica chamam atenção
A série é estrelada por Sorcha Groundsell e Percelle Ascott, que interpretam June e Harry, respectivamente.
O elenco também conta com Guy Pearce no papel de Halvorson, personagem cercado por mistério durante praticamente toda a temporada.
Outro destaque é o cuidado técnico da produção. A fotografia alterna paisagens frias e urbanas com cenários naturais, enquanto a trilha sonora inspirada no indie e no folk ajuda a construir uma atmosfera melancólica e envolvente que acompanha toda a jornada dos protagonistas.
Por que a série acabou esquecida?
Lançada em 2018, Os Inocentes chegou ao catálogo em um período marcado por produções de enorme repercussão na Netflix, o que fez com que acabasse ficando em segundo plano para muitos assinantes.
Ainda assim, a série conseguiu conquistar críticas positivas graças à forma como combina romance adolescente, suspense, mistério e elementos sobrenaturais sem perder o foco na construção de seus personagens.
Com apenas oito episódios, a narrativa mantém um ritmo constante e apresenta novas descobertas praticamente a cada capítulo.
Vale a pena?
Sim. Os Inocentes é uma excelente escolha para quem gosta de histórias cheias de mistério, reviravoltas e suspense, mas prefere produções enxutas em vez de séries longas.
Com apenas oito episódios, a trama pode ser maratonada em um único dia ou concluída em poucos dias, entregando uma narrativa envolvente, pouco conhecida e capaz de surpreender até os minutos finais.