6 filmes recém-chegados à Netflix para seu fim de semana (11 e 12/07)

Chegou a hora de aproveitar o fim de semana para colocar os filmes em dia. Entre estreias recentes e produções que já começaram a aparecer no TOP 10 da Netflix, o catálogo da plataforma oferece opções para quem procura ação, suspense, aventura e histórias cheias de tensão.

Com novidades sendo adicionadas com frequência, encontrar um bom filme pode não ser uma tarefa tão simples. São dezenas de títulos lançados todas as semanas, o que torna uma boa curadoria essencial para descobrir produções que realmente valem a maratona.

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Dos thrillers repletos de perseguições aos filmes de sobrevivência, passando por aventuras, investigações e grandes franquias, a Netflix reúne produções para todos os gostos. Muitas delas chegaram recentemente ao catálogo e rapidamente despertaram o interesse dos assinantes.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção com seis filmes recém-chegados à Netflix que merecem entrar na sua lista para assistir nos dias 11 e 12 de julho.

6 filmes para ver agora na Netflix

Águas que Corroem

Cena de Águas que Corroem - Foto: Divulgação

Uma estudante universitária entra por engano em uma trilha isolada e acaba cruzando o caminho de dois irmãos criminosos que tentam escapar da polícia. A partir desse encontro, começa uma disputa pela sobrevivência.



Sozinha na floresta, ela precisa usar tudo o que sabe sobre o ambiente para escapar dos perseguidores. O suspense aposta em perseguições, tensão constante e decisões tomadas sob pressão.

Enola Holmes 3

Cena de Enola Holmes 3 - Foto: Divulgação

Às vésperas do casamento com Lord Tewkesbury, Enola viaja para Malta imaginando viver um momento especial. No entanto, seus planos mudam completamente quando descobre que Sherlock Holmes foi sequestrado.



Enquanto segue as pistas do desaparecimento, a jovem detetive encara um dos casos mais difíceis da carreira. A investigação também coloca em xeque seus sonhos pessoais e seu futuro.

A Chamada

Cena de A Chamada - Foto: Divulgação

A rotina de Matt Turner muda de forma radical quando ele recebe uma ligação informando que há uma bomba instalada sob o banco do carro onde está com os filhos. A única forma de sobreviver é obedecer às ordens do criminoso.



Sem poder sair do veículo, ele precisa descobrir quem está por trás da ameaça enquanto tenta proteger a família. O longa acompanha uma corrida contra o tempo marcada por muita tensão.

Sem Refúgio

Cena de Sem Refúgio - Foto: Divulgação

Depois de anos trabalhando em operações de alto risco, Sam decide abandonar a carreira de agente secreto. Antes da aposentadoria, porém, aceita cumprir uma última missão em Frankfurt.



O trabalho se transforma em uma armadilha quando ele fica preso em uma cobertura cercada por inimigos. Para escapar com vida, precisará enfrentar uma sequência de combates e descobrir quem está por trás da emboscada.

Os Especialistas

Cena de Os Especialistas - Foto: Divulgação

Danny tenta deixar para trás o passado como assassino profissional, mas volta à ativa para salvar um antigo parceiro de missões secretas. A missão envolve uma vingança que coloca diferentes grupos em rota de colisão.



Enquanto executa o plano, ele passa a ser perseguido por um ex-integrante das forças especiais britânicas disposto a impedir qualquer tentativa de cumprir a missão. O elenco reúne Jason Statham, Robert De Niro e Clive Owen.

Megatubarão 2

Cena de Megatubarão 2 - Foto: Divulgação

Jonas Taylor lidera uma nova expedição ao fundo do oceano acreditando que a missão será apenas mais uma exploração científica. Porém, uma operação de mineração altera completamente os rumos da viagem.



Cercado por tubarões gigantes e outras criaturas pré-históricas, o grupo precisa encontrar uma forma de sobreviver em um ambiente repleto de perigos e desafios.