Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > CINEINSITE

STREAMING

Disney+ pode ganhar plano gratuito para competir com o YouTube

Plataforma estuda liberar parte do catálogo sem assinatura em estratégia para atrair novos usuários

Beatriz Santos
Por
Disney+ pode ganhar plano grátis
Disney+ pode ganhar plano grátis - Foto: Imagem gerada com auxílio de IA

O Disney+ pode passar por uma das maiores mudanças desde o seu lançamento. A plataforma avalia criar um plano gratuito que permitiria acesso a parte do catálogo sem a necessidade de assinatura.

A proposta, que ainda está em discussão interna, busca ampliar o alcance do serviço e fortalecer a disputa com plataformas de conteúdo gratuito, como o YouTube.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

Leia Também:

SE LIGA NA DICA!

Filme de suspense da Netflix é a melhor opção para sexta-feira (10/07)
Filme de suspense da Netflix é a melhor opção para sexta-feira (10/07) imagem

CINEINSITE

Conheça o vilão bizarro que Wagner Moura pode interpretar na Marvel
Conheça o vilão bizarro que Wagner Moura pode interpretar na Marvel imagem

CINEMA NACIONAL

Salvador recebe estreia nacional de documentário sobre mulheres negras
Salvador recebe estreia nacional de documentário sobre mulheres negras imagem

Segundo o portal TudoCelular, a possibilidade foi discutida durante uma reunião da divisão de streaming da Disney. Até o momento, a empresa não confirmou quando a novidade poderá ser lançada nem quais títulos ficariam disponíveis na modalidade gratuita.

Plano gratuito faz parte de nova estratégia

A ideia faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento da presença digital da empresa. Caso seja implementado, o plano permitiria que usuários assistissem a uma parte do catálogo sem pagar, funcionando como porta de entrada para os planos por assinatura.

A estratégia acompanha uma mudança no comportamento do público, que tem demonstrado interesse crescente por plataformas sustentadas por publicidade e sem cobrança de mensalidade.

Crescimento do YouTube influencia mercado

Dados da Nielsen mostram que o consumo de serviços gratuitos nas televisões dos Estados Unidos segue em expansão. O YouTube lidera esse movimento, acompanhado por plataformas como Tubi e The Roku Channel.

Ao mesmo tempo, os reajustes frequentes nas assinaturas dos serviços de streaming fizeram parte dos consumidores buscar alternativas gratuitas, levando empresas do setor a reverem suas estratégias para manter audiência e aumentar o tempo de permanência dos usuários.

Disney investe em novos formatos

Enquanto avalia um possível plano gratuito, o Disney+ também vem apostando em novos formatos de conteúdo. Nos últimos meses, a plataforma passou a oferecer vídeos curtos em formato vertical dentro do aplicativo, acompanhando uma tendência já consolidada nas redes sociais.

O movimento também tem sido observado entre concorrentes. A Paramount+ passou a testar recursos semelhantes, enquanto a Netflix anunciou vídeos com duração entre três e vinte minutos produzidos por grandes editoras, além de ampliar os investimentos em podcasts em vídeo e conteúdos verticais.

Quanto custa o Disney+ hoje?

Atualmente, o Disney+ oferece apenas planos pagos no Brasil.

  • Plano Padrão com anúncios: R$ 29,90 por mês
  • Plano Padrão: R$ 49,90 por mês
  • Plano Premium: R$ 69,90 por mês

Internamente, a área de streaming da Disney também trabalha para acelerar o desenvolvimento de novas ferramentas e experiências dentro da plataforma.

Apesar das discussões sobre o plano gratuito, a empresa ainda não informou quando a novidade poderá chegar ao público ou qual parte do catálogo seria disponibilizada sem assinatura.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Disney Streaming

Relacionadas

Mais lidas