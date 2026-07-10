Disney+ pode ganhar plano gratuito para competir com o YouTube

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O Disney+ pode passar por uma das maiores mudanças desde o seu lançamento. A plataforma avalia criar um plano gratuito que permitiria acesso a parte do catálogo sem a necessidade de assinatura.

A proposta, que ainda está em discussão interna, busca ampliar o alcance do serviço e fortalecer a disputa com plataformas de conteúdo gratuito, como o YouTube.

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Segundo o portal TudoCelular, a possibilidade foi discutida durante uma reunião da divisão de streaming da Disney. Até o momento, a empresa não confirmou quando a novidade poderá ser lançada nem quais títulos ficariam disponíveis na modalidade gratuita.



Plano gratuito faz parte de nova estratégia

A ideia faz parte de um conjunto de iniciativas voltadas ao fortalecimento da presença digital da empresa. Caso seja implementado, o plano permitiria que usuários assistissem a uma parte do catálogo sem pagar, funcionando como porta de entrada para os planos por assinatura.

A estratégia acompanha uma mudança no comportamento do público, que tem demonstrado interesse crescente por plataformas sustentadas por publicidade e sem cobrança de mensalidade.

Crescimento do YouTube influencia mercado

Dados da Nielsen mostram que o consumo de serviços gratuitos nas televisões dos Estados Unidos segue em expansão. O YouTube lidera esse movimento, acompanhado por plataformas como Tubi e The Roku Channel.

Ao mesmo tempo, os reajustes frequentes nas assinaturas dos serviços de streaming fizeram parte dos consumidores buscar alternativas gratuitas, levando empresas do setor a reverem suas estratégias para manter audiência e aumentar o tempo de permanência dos usuários.

Disney investe em novos formatos

Enquanto avalia um possível plano gratuito, o Disney+ também vem apostando em novos formatos de conteúdo. Nos últimos meses, a plataforma passou a oferecer vídeos curtos em formato vertical dentro do aplicativo, acompanhando uma tendência já consolidada nas redes sociais.

O movimento também tem sido observado entre concorrentes. A Paramount+ passou a testar recursos semelhantes, enquanto a Netflix anunciou vídeos com duração entre três e vinte minutos produzidos por grandes editoras, além de ampliar os investimentos em podcasts em vídeo e conteúdos verticais.

Quanto custa o Disney+ hoje?

Atualmente, o Disney+ oferece apenas planos pagos no Brasil.

Plano Padrão com anúncios: R$ 29,90 por mês

R$ 29,90 por mês Plano Padrão: R$ 49,90 por mês

R$ 49,90 por mês Plano Premium: R$ 69,90 por mês

Internamente, a área de streaming da Disney também trabalha para acelerar o desenvolvimento de novas ferramentas e experiências dentro da plataforma.

Apesar das discussões sobre o plano gratuito, a empresa ainda não informou quando a novidade poderá chegar ao público ou qual parte do catálogo seria disponibilizada sem assinatura.