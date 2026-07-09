Conheça o vilão bizarro que Wagner Moura pode interpretar na Marvel

Wagner Moura pode dar vida a um dos vilões mais icônicos do novo filme dos X-Men, da Marvel Studios. De acordo com informações do insider “My Time to Shine Hello”, o baiano está entre os favoritos para interpretar o Sr. Sinistro na nova produção.

Se confirmado, o ator vai integrar uma das maiores equipes de super-heróis do MCU. Os X-Men são mutantes liderados pelo telepata Charles Xavier, que utiliza seus dons para proteger um mundo que os teme, servindo como uma metáfora para a diversidade e a aceitação.

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Mas quem é o Sr. Sinistro e qual a sua história nos quadrinhos?

Nathaniel Essex, o Sr. Sinistro, é um geneticista brilhante da era vitoriana, que transformou-se em um ser imortal após alterar seu próprio DNA com tecnologia alienígena.

História do vilão em X-Men

Foto: Reprodução

Nascido na Inglaterra do século XIX, Nathaniel Essex ficou obcecado pela evolução humana. Ao conhecer o mutante ancestral Apocalipse, fez um pacto que lhe concedeu a imortalidade, fator de cura avançado e a capacidade de controlar seu próprio corpo a nível celular, que transformou Essex no Sr. Sinistro.

O vilão foi um dos primeiros a descobrir o potencial de mutação do gene humano para o gene X, o qual ele inicialmente batizou de "Essex Factor" em sua própria homenagem.

Um dos vilões mais cotados para o reboot dos X-Men no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), o personagem é famoso por suas pesquisas consideradas extremas e antiéticas para a época, envolvendo experimentos com cadáveres e pessoas com deformidades, o que assustava outros cientistas.

Principais planos e motivações

Na animação X-Men '97, o foco de Sinistro costumava ser a criação de uma linhagem genética superior, sendo ele o responsável por criar Madelyne Prior, um clone de Jean Grey.

Seu objetivo era que Madelyne e Ciclope tivessem um filho, cujos os poderes condensados serviriam para suas experiências macabras e o tornariam mais poderoso que o próprio Apocalipse.

E então vem a reviravolta: apesar de ter sido transformado por Apocalipse, Sinistro tentou criar um vírus tecnológico para eliminá-lo, visando proteger suas próprias pesquisas.

Poderes e habilidades

Ao contrário de muitos mutantes, o Sr. Sinistro obteve suas habilidades graças às intervenções genéticas de Apocalipse. O vilão possui um vasto arsenal de habilidades, sendo eles:

Longevidade e regeneração: ele possui uma vida extremamente longa e a capacidade de modificar seu corpo

Telepatia e telecinese: considerado um telepata poderoso, com mentes blindadas contra invasões externas.

Manipulação física: pode aumentar sua força, criar ilusões e tem a capacidade de dobrar e transformar seu corpo em objetos ou outras formas conforme seu desejo.

Com direção de Jake Schreier, o reboot de X-Men ainda não possui nenhuma informação sobre o elenco divulgada oficialmente. Também não há confirmação sobre a data de lançamento e o início das gravações do filme. Até lá, os heróis devem ser vistos em 'Vingadores: Doomsday', que estreia ainda neste ano, e em 'Vingadores: Guerras Secretas', que chega aos cinemas em 2027.