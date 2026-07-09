CINEINSITE
Conheça o vilão bizarro que Wagner Moura pode interpretar na Marvel
Baiano está entre os favoritos para integrar elenco do novo X-Men
Wagner Moura pode dar vida a um dos vilões mais icônicos do novo filme dos X-Men, da Marvel Studios. De acordo com informações do insider “My Time to Shine Hello”, o baiano está entre os favoritos para interpretar o Sr. Sinistro na nova produção.
Se confirmado, o ator vai integrar uma das maiores equipes de super-heróis do MCU. Os X-Men são mutantes liderados pelo telepata Charles Xavier, que utiliza seus dons para proteger um mundo que os teme, servindo como uma metáfora para a diversidade e a aceitação.
Mas quem é o Sr. Sinistro e qual a sua história nos quadrinhos?
Leia Também:
Nathaniel Essex, o Sr. Sinistro, é um geneticista brilhante da era vitoriana, que transformou-se em um ser imortal após alterar seu próprio DNA com tecnologia alienígena.
História do vilão em X-Men
Nascido na Inglaterra do século XIX, Nathaniel Essex ficou obcecado pela evolução humana. Ao conhecer o mutante ancestral Apocalipse, fez um pacto que lhe concedeu a imortalidade, fator de cura avançado e a capacidade de controlar seu próprio corpo a nível celular, que transformou Essex no Sr. Sinistro.
O vilão foi um dos primeiros a descobrir o potencial de mutação do gene humano para o gene X, o qual ele inicialmente batizou de "Essex Factor" em sua própria homenagem.
Um dos vilões mais cotados para o reboot dos X-Men no Universo Cinematográfico Marvel (MCU), o personagem é famoso por suas pesquisas consideradas extremas e antiéticas para a época, envolvendo experimentos com cadáveres e pessoas com deformidades, o que assustava outros cientistas.
Principais planos e motivações
Na animação X-Men '97, o foco de Sinistro costumava ser a criação de uma linhagem genética superior, sendo ele o responsável por criar Madelyne Prior, um clone de Jean Grey.
Seu objetivo era que Madelyne e Ciclope tivessem um filho, cujos os poderes condensados serviriam para suas experiências macabras e o tornariam mais poderoso que o próprio Apocalipse.
E então vem a reviravolta: apesar de ter sido transformado por Apocalipse, Sinistro tentou criar um vírus tecnológico para eliminá-lo, visando proteger suas próprias pesquisas.
Poderes e habilidades
Ao contrário de muitos mutantes, o Sr. Sinistro obteve suas habilidades graças às intervenções genéticas de Apocalipse. O vilão possui um vasto arsenal de habilidades, sendo eles:
- Longevidade e regeneração: ele possui uma vida extremamente longa e a capacidade de modificar seu corpo
- Telepatia e telecinese: considerado um telepata poderoso, com mentes blindadas contra invasões externas.
- Manipulação física: pode aumentar sua força, criar ilusões e tem a capacidade de dobrar e transformar seu corpo em objetos ou outras formas conforme seu desejo.
Com direção de Jake Schreier, o reboot de X-Men ainda não possui nenhuma informação sobre o elenco divulgada oficialmente. Também não há confirmação sobre a data de lançamento e o início das gravações do filme. Até lá, os heróis devem ser vistos em 'Vingadores: Doomsday', que estreia ainda neste ano, e em 'Vingadores: Guerras Secretas', que chega aos cinemas em 2027.