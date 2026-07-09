Wagner Moura é cotado como favorito da Marvel para interpretar vilão

Wagner Moura pode integrar o universo de X-Men no MCU. Segundo informações do insider “My Time to Shine Hello”, rumores apontam que o ator baiano é o favorito dos produtores da Marvel Studios para interpretar o vilão Sr. Sinistro na nova versão.

Com direção de Jake Schreier, o reboot não teve nenhuma informação sobre o elenco divulgada oficialmente ainda. Também não há confirmação sobre a data de lançamento e início das gravações da saga, que conta a história dos mutantes.

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Na web, diversos internautas comentaram sobre a possível escolha de Wagner, que foi indicado ao Oscar em 2026, para viver o personagem. “Gosto dele, mas esse papel é pro ator que faz Superman”, disse um. “Ele tem o perfil”, afirmou outro.

Rumores envolvendo Wagner

Vale lembrar que essa não é a primeira vez em que o nome do artista está envolvido em rumores de grandes produções. Recentemente, ele também foi apontado como um dos artistas cotados para fazer parte do elenco do novo 007.

Na trama, ele daria vida ao principal antagonista de James Bond. No entanto, a informação também não foi confirmada pelos produtores de elenco do filme, que ainda não tem data de estreia.

A única participação confirmada de Wagner é no novo filme da franquia Onze Homens e Um Segredo, onde ele será o vilão. Além dele, o elenco também conta com grandes nomes de Hollywood, como Bradley Cooper e Margot Robbie.