Só 8 episódios: série desconhecida da Netflix para sua quinta (09/07)

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A quinta-feira chegou e, para quem quer fugir da rotina sem começar uma série longa, Boots pode ser uma excelente surpresa no catálogo da Netflix.

Lançada em 2025, a produção tem apenas oito episódios, combina comédia e drama em uma história inspirada em fatos reais e conquistou 90% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, mesmo sem ganhar grande destaque entre os lançamentos da plataforma.

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Com episódios entre 40 e 50 minutos, a série acabou ficando escondida no extenso catálogo da Netflix, mas reúne todos os ingredientes para uma maratona rápida antes do fim de semana.



Uma história real que mistura humor e emoção

Ambientada na década de 1990, Boots acompanha Cameron Cope (Miles Heizer), um adolescente gay que decide se alistar no Corpo de Fuzileiros Navais dos Estados Unidos ao lado de seu melhor amigo hétero, Ray McAffey (Liam Oh).

Na época, ser gay nas Forças Armadas norte-americanas ainda era ilegal, obrigando Cam a esconder quem realmente era enquanto enfrentava o intenso treinamento militar. Ao longo da história, amizade, pertencimento, amadurecimento e identidade se tornam o centro da narrativa.

A série é inspirada nas memórias de Greg Cope White, reunidas no livro The Pink Marine: One Boy's Journey Through Bootcamp To Manhood, publicado em 2016.

Comédia, drama e muito caos

Apesar do tema delicado, Boots aposta em uma combinação equilibrada entre momentos emocionantes e situações divertidas, criando uma "dramédia" leve e envolvente.

Durante o treinamento, Cam conhece o Sargento Sullivan (Max Parker), outro homem gay que também vive escondendo sua orientação sexual. A relação entre os dois ajuda o protagonista a enfrentar os desafios físicos e emocionais impostos pelo ambiente militar.

Essa mistura entre humor, emoção e personagens carismáticos fez a produção conquistar uma aprovação de 90% da crítica no Rotten Tomatoes.

Série também gerou repercussão

Além da boa recepção entre os críticos, a produção também chamou atenção fora das telas.

Após o lançamento, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos comentou a série. O Secretário de Imprensa do Pentágono, Kingsley Wilson, declarou à Entertainment Weekly:

“Sob o comando do Presidente Trump e do Secretário [Pete] Hegseth, as Forças Armadas dos EUA estão voltando a restaurar o ethos guerreiro. Nossos padrões em geral são de elite, uniformes e neutros em termos de sexo, porque o peso de uma mochila ou de um ser humano não importa se você é homem, mulher, gay ou hétero”.

Cancelada, mas com final que funciona

Embora tenha sido cancelada antes de ganhar uma segunda temporada, Boots consegue entregar uma história que funciona muito bem como uma minissérie.

Com apenas oito episódios, a produção oferece uma experiência completa para quem procura uma maratona curta, sem a necessidade de esperar novos capítulos.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de tramas divertidas, inspiradas em histórias reais e que equilibram humor, emoção e boas atuações, Boots é uma das opções mais interessantes escondidas no catálogo da Netflix.

Por ter apenas oito episódios entre 40 e 50 minutos, a série é ideal para quem busca algo diferente para começar nesta quinta-feira e terminar antes do fim de semana.

Mesmo sem ter recebido tanta atenção quando estreou em 2025, a produção entrega uma narrativa envolvente e se destaca como uma ótima descoberta para maratonar na plataforma.