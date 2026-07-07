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SUSPENSE CRIMINAL

A série da Netflix com apenas 6 episódios que merece sua atenção hoje

Lançada em 2026, produção de suspense passou despercebida entre as estreias do streaming

Beatriz Santos
Por
Essa série da Netflix aclamada pela crítica vai salvar sua semana
Essa série da Netflix aclamada pela crítica vai salvar sua semana - Foto: Divulgação

A terça-feira chegou e, para muita gente, o ritmo intenso da semana já começou a pesar. Ainda assim, sempre sobra um momento no fim do dia para assistir a uma boa história, principalmente quando ela pode ser concluída em poucas horas.

Pensando nisso, a Netflix reúne uma opção que acabou ofuscada por outras estreias, mas merece entrar na lista de quem gosta de suspense e investigações. Trata-se de Personas, minissérie lançada este ano que conquistou 97% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.

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MUITO SUSPENSE!

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Com apenas seis episódios, que variam entre 48 minutos e 1h14, a produção soma pouco menos de seis horas de duração, sendo perfeita para maratonar em uma tarde, em um dia de folga ou aproveitar o tempo livre após um dia cheio e cansativo.

Uma missão que muda completamente a vida do protagonista

Baseada em fatos reais, Personas acompanha Guy Stanton, interpretado por Tom Burke, um agente da alfândega britânica que aceita uma missão extremamente arriscada.

Durante 11 anos, ele vive infiltrado em uma das maiores organizações de tráfico de heroína do Reino Unido no fim da década de 1980, assumindo uma nova identidade para conquistar a confiança dos criminosos e tentar desmontar a quadrilha por dentro.

Enquanto a investigação avança, o risco de ter sua verdadeira identidade descoberta aumenta a cada novo passo.

Suspense inspirado em uma história real

A produção vai além da tradicional narrativa policial e utiliza a infiltração para mostrar os impactos emocionais e psicológicos provocados por uma vida construída sobre mentiras.

Entre operações secretas, dilemas morais e tensão constante, a série desenvolve personagens complexos e mantém o espectador envolvido até o último episódio.

A trajetória de Guy Stanton lembra, em diversos momentos, a de Billy Costigan, protagonista de Os Infiltrados, por também retratar um personagem que precisa sobreviver dentro de uma organização criminosa sem revelar quem realmente é.

Elenco reforça o clima de realismo

Tom Burke lidera o elenco ao lado de Steve Coogan, Hayley Squires, Aml Ameen e Stephen Walters.

As atuações ajudam a tornar ainda mais convincente a história inspirada em acontecimentos reais e contribuem para a atmosfera intensa construída ao longo da minissérie.

Vale a pena?

Sim. Personas é uma ótima recomendação para quem gosta de séries de suspense, investigações policiais, crime organizado e histórias baseadas em fatos reais.

Mesmo tendo sido ofuscada por outros lançamentos da Netflix, a produção entrega uma narrativa envolvente, repleta de tensão e reviravoltas.

Com apenas seis episódios e duração inferior a seis horas, é a escolha ideal para quem deseja começar e terminar uma excelente série no mesmo dia.

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