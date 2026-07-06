Último filme de Quentin Tarantino tem possível data revelada

Os fãs de Quentin Tarantino podem ter que esperar mais alguns anos para assistir ao último filme da carreira do cineasta. Depois de anos de especulações sobre o projeto que encerrará sua trajetória como diretor, uma nova previsão indica que a produção pode começar apenas em 2027.

A informação foi revelada por Robert Richardson, diretor de fotografia vencedor de três Oscars e colaborador frequente de Tarantino, durante uma entrevista ao Deadline.

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Apesar da expectativa, ele afirmou que nem mesmo a equipe mais próxima sabe qual será a história escolhida para marcar a despedida do cineasta das telonas.

Segundo Richardson, o projeto permanece cercado de mistério. "Ninguém sabe o que ele vai fazer", disse ele.

O diretor de fotografia também afirmou que Tarantino está concentrado em concluir sua peça de teatro antes de voltar a dedicar atenção ao cinema. Somente depois disso deve iniciar os trabalhos em seu décimo e último longa.

Ainda de acordo com Richardson, a previsão é que as filmagens comecem durante o verão americano de 2027.

Último filme segue envolto em mistério

Há anos, Tarantino afirma que pretende encerrar sua carreira como diretor após lançar seu décimo filme.

Desde então, diferentes projetos chegaram a ser especulados, mas nenhum avançou oficialmente. Enquanto isso, o cineasta tem direcionado seu tempo para outras atividades, incluindo a produção de sua peça teatral e participações em projetos de outros artistas, como o novo filme de Jamie Adams ao lado de Kylie Minogue.

Mesmo sem detalhes sobre elenco, trama ou título, Richardson acredita que uma característica seguirá presente na obra. "Ele com certeza não seguirá pelo mesmo caminho que já andou", disse.

O último filme de Tarantino

O trabalho mais recente de Quentin Tarantino como diretor foi Era Uma Vez... em Hollywood, lançado em 2019.

Desde então, o cineasta alimenta a expectativa em torno daquele que promete ser o capítulo final de uma das carreiras mais influentes do cinema contemporâneo.

Até o momento, não há confirmação oficial sobre qual história será escolhida para encerrar sua filmografia, mas a nova previsão indica que os fãs ainda terão de esperar até, pelo menos, 2027 para ver o projeto finalmente sair do papel.