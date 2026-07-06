Só 6 episódios: a série do Prime Video para ver em uma tarde de folga

A segunda-feira chegou e, com ela, o início de mais uma semana corrida. Ainda assim, sempre existe um espaço para encaixar uma boa série no tempo livre.

Para quem procura uma produção envolvente, pouco conhecida e repleta de suspense, o Prime Video esconde uma ótima opção: Turismo Selvagem. Lançada em 2023, a minissérie acabou esquecida em meio às novas produções do streaming, mas reúne todos os ingredientes para conquistar quem gosta de thrillers psicológicos.

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Com apenas seis episódios, que variam entre 42 e 58 minutos, a maratona dura menos de seis horas e pode ser concluída em uma única tarde ou durante um dia de folga. A produção ainda registra 66% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes.



Uma viagem que se transforma em pesadelo

Baseada no livro homônimo de B.E. Jones, Turismo Selvagem acompanha Liv, interpretada por Jenna Coleman, que acredita viver o melhor momento de sua vida ao lado do marido, Will, personagem de Oliver Jackson Cohen.

Tudo muda pouco antes da tão sonhada viagem de casal pelos parques nacionais dos Estados Unidos, quando ela descobre que o companheiro mantém uma traição há bastante tempo.

Mesmo decidindo seguir viagem, Liv embarca consumida pelo desejo de vingança. Enquanto percorrem algumas das paisagens mais bonitas da costa americana, ela passa a imaginar os "acidentes terríveis" que poderiam acontecer com o marido. O plano, porém, toma um rumo completamente inesperado quando antigos conhecidos cruzam o caminho do casal durante uma trilha.

Suspense psicológico recheado de reviravoltas

Muito mais do que uma história sobre infidelidade, a série mergulha nas consequências emocionais provocadas por relações tóxicas, obsessões e decisões impulsivas.

Ao longo dos episódios, paixões se transformam em obsessões, enquanto a linha entre vítimas e culpados se torna cada vez mais difícil de identificar. A narrativa mantém um ritmo acelerado praticamente do início ao fim, construindo uma sequência de acontecimentos que mudam constantemente a direção da história.

Sem depender apenas de cenas de ação, a produção aposta na tensão psicológica, nos conflitos entre os personagens e em plot twists que renovam o suspense a cada capítulo.

Elenco ajuda a sustentar a tensão

Além de Jenna Coleman e Oliver Jackson Cohen nos papéis principais, o elenco reúne Ashley Benson como Cara, amante de Will, além de Claire Rushbrook, Talia Balsam, Natalie Sharp, Eric Balfour, Marsha Stephanie Blake, Jonathan Keltz, Geoff Gustafson e Jake Foy.

Criada por Marnie Dickens, a adaptação consegue equilibrar drama, suspense e thriller criminal sem perder o ritmo, mantendo o espectador envolvido até os momentos finais.

Vale a pena?

Sim. Turismo Selvagem é uma ótima recomendação para fãs de tramas familiares conturbadas, suspense psicológico, histórias de vingança e reviravoltas constantes. Mesmo sem reinventar o gênero, a série constrói uma narrativa viciante, sustentada por boas atuações e um clima permanente de tensão.

O formato enxuto, com apenas seis episódios e menos de seis horas de duração, faz dela uma escolha perfeita para maratonar em um único dia ou aproveitar durante o tempo livre após um dia cheio e cansativo.