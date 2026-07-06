Após Copa, web revive derrota do Brasil para a Noruega no Oscar

A eliminação da Seleção Brasileira para a Noruega na Copa do Mundo de 2026, neste domingo, 5, rapidamente ultrapassou o universo do futebol e tomou conta das redes sociais.

Logo após a derrota por 2 a 1 nas oitavas de final, internautas passaram a relembrar outro confronto entre os dois países neste ano: a disputa pelo Oscar de Melhor Filme Internacional, vencida pelos noruegueses com Valor Sentimental, que superou o brasileiro O Agente Secreto.

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As comparações entre os dois episódios viralizaram e renderam memes, brincadeiras e até debates sobre o resultado da principal premiação do cinema mundial.

Coincidência movimenta as redes sociais

A derrota na Copa fez muitos usuários associarem imediatamente o resultado ao Oscar de 2026. "Eu odeio o Haaland na mesma proporção que odeio Valor Sentimental", escreveu um internauta.

Outro comentou: "Não pode ser coincidência a gente ter perdido dois eventos para a Noruega (Valor Sentimental no Oscar e agora a Copa)".

Apesar das brincadeiras, parte do público também saiu em defesa do longa norueguês. "Assisti Valor Sentimental para poder falar que pelo menos no cinema o Brasil amassa, mas é um filmaço", publicou um usuário. Outro acrescentou: "Valor Sentimental continua sendo o melhor filme de 2025".

Como foi a disputa no Oscar

A rivalidade entre Brasil e Noruega já havia ganhado destaque meses antes, durante o Oscar 2026.

Depois de conquistar reconhecimento internacional e vencer premiações como o Critics Choice Awards e o Globo de Ouro de Melhor Filme Estrangeiro, O Agente Secreto"chegou como um dos candidatos ao prêmio de Melhor Filme Internacional.

No entanto, a estatueta ficou com Valor Sentimental, dirigido por Joachim Trier. O filme norueguês entrou na disputa como favorito, acumulando nove indicações ao Oscar, contra quatro da produção brasileira.

Antes da cerimônia, os dois longas também dividiram os holofotes no Festival de Cannes de 2025. Enquanto Kleber Mendonça Filho e Wagner Moura foram premiados pelo trabalho em O Agente Secreto, Joachim Trier recebeu o Grand Prix por Valor Sentimental, segundo principal prêmio da mostra.

O elenco do vencedor contava com Elle Fanning, Stellan Skarsgård e Renate Reinsve. A conquista representou o primeiro Oscar da história da Noruega na categoria, em sua sétima indicação. Já o Brasil havia conquistado sua primeira estatueta no ano anterior, com Ainda Estou Aqui.

Do cinema ao futebol

Meses depois da cerimônia do Oscar, Brasil e Noruega voltaram a se enfrentar, desta vez nos gramados.

A Seleção Brasileira foi derrotada por 2 a 1 nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Erling Haaland marcou os dois gols da equipe norueguesa, enquanto Neymar descontou em cobrança de pênalti.

Com o resultado, o Brasil deu adeus ao torneio e passou a registrar o maior jejum de títulos de sua história em Copas do Mundo.

Sobre o que falam os filmes?

Ambientado no Brasil da década de 1970, O Agente Secreto"acompanha Marcelo, um professor que retorna ao Recife tentando escapar de um passado misterioso, mas descobre que a cidade está longe de oferecer a tranquilidade que imaginava.

Já Valor Sentimental acompanha o reencontro das irmãs Nora e Agnes com o pai, Gustav, um renomado diretor de cinema. Durante a preparação de seu novo filme, uma jovem atriz americana acaba sendo envolvida na complexa dinâmica familiar, dando início aos principais conflitos da trama.