Salvador pode virar cenário de novo filme e público decide escolha

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Salvador está entre as cidades que podem receber as filmagens de Xamã Eletrônico, novo longa-documentário dirigido por Renato Barbieri, cineasta responsável por Pureza, estrelado por Dira Paes.

A escolha da terceira cidade onde a produção será gravada dependerá diretamente do engajamento do público em uma chamada aberta para participantes ligados à cena da música eletrônica.

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Enquanto São Paulo e Brasília já estão confirmadas no cronograma de filmagens, a capital baiana disputa a última vaga com Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro.



Produção abre inscrições para participantes

A produtora GAYA Filmes procura pessoas com mais de 18 anos que tenham ligação com a cultura da música eletrônica, seja como frequentadores de festas, dancers, performers, artistas ou integrantes de coletivos.

O objetivo é reunir personagens que representem diferentes cenas do techno, house e drum & bass no Brasil.

As inscrições permanecem abertas até 10 de julho de 2026, por meio de um formulário online. As cidades que registrarem maior participação terão mais chances de integrar o projeto.

Filme vai explorar a cultura da música eletrônica

A proposta de Xamã Eletrônico é acompanhar experiências ligadas à música eletrônica e às pistas de dança, retratando esses espaços como locais de encontro, pertencimento e convivência.

Com curadoria musical do DJ Vermelho, o filme pretende construir sua narrativa a partir das histórias de DJs, dancers, performers e pessoas que ajudam a movimentar a cena eletrônica brasileira.

Segundo a produção, a ideia é compreender como essas experiências coletivas influenciam diferentes comunidades espalhadas pelo país.

Salvador disputa espaço com outras capitais

Além da capital baiana, participam da seleção Fortaleza, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília.

Ao fim da chamada pública, apenas três cidades receberão as gravações. Como duas delas já estão definidas, resta apenas uma vaga em disputa.

De acordo com a produção, levar o projeto para diferentes regiões do país também busca mostrar que a música eletrônica brasileira possui identidades diversas e se desenvolve para além dos grandes centros tradicionalmente associados ao gênero.

Diretor acumula produções reconhecidas

O longa é dirigido por Renato Barbieri, que soma mais de quatro décadas de carreira no audiovisual.

Entre seus trabalhos estão Atlântico Negro – Na Rota dos Orixás, Pureza, Servidão e Tesouro Natterer, produção vencedora do Festival Internacional de Documentários É Tudo Verdade e pré-selecionada ao Oscar 2025.

Quem quiser participar da seleção deve preencher o formulário de inscrição até 10 de julho de 2026.