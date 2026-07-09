Veja onde assistir à franquia A Morte do Demônio antes do novo filme

A chegada de A Morte do Demônio: Em Chamas aos cinemas marca o retorno de uma das franquias mais influentes do terror. Criada por Sam Raimi no início dos anos 1980, a saga Evil Dead conquistou fãs ao combinar horror sobrenatural, violência gráfica e humor ácido, tornando-se referência para o gênero ao longo das décadas.

Para quem pretende assistir ao novo longa ou simplesmente revisitar a história, este é um bom momento para acompanhar a evolução da franquia. Dos filmes estrelados por Bruce Campbell ao reboot de 2013 e à sequência lançada em 2023, a saga segue disponível em diferentes plataformas de streaming.

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Além dos longas, os fãs também podem conferir Ash vs Evil Dead, série que deu continuidade à história do personagem mais icônico da franquia e expandiu o universo criado por Sam Raimi.



Onde assistir aos filmes da franquia A Morte do Demônio?

Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio (1981) – HBO Max e Darkflix+

Uma Noite Alucinante 2 (1987) – Darkflix+

Uma Noite Alucinante 3 (1993) – MGM+ e Darkflix+

A Morte do Demônio (2013) – HBO Max

A Morte do Demônio: A Ascensão (2023) – HBO Max e Universal+

A Morte do Demônio: Em Chamas (2026) – Nos cinemas

Bônus série

Ash vs Evil Dead (2015–2018) – Lionsgate+ e Darkflix+

Relembre a franquia A Morte do Demônio

Uma Noite Alucinante: A Morte do Demônio (1981)

Cena de A Morte do Demônio (1981) - Foto: Divulgação

Cinco estudantes passam um fim de semana em uma cabana isolada no meio da floresta. O grupo encontra o Livro dos Mortos e, sem saber o perigo que corre, desperta forças malignas que começam a possuir os amigos um a um.

Isolados após a destruição da única ponte de acesso, eles precisam lutar para sobreviver enquanto os demônios tomam conta do local.



Uma Noite Alucinante 2 (1987)

Cena de Uma Noite Alucinante 2 (1987) - Foto: Divulgação

Ash leva sua namorada Linda para uma cabana abandonada, onde encontra uma gravação contendo trechos do Livro dos Mortos.



Ao reproduzir o áudio, ele desperta novamente os Deadites, que transformam Linda em uma criatura demoníaca. Para sobreviver, Ash contará com a ajuda de novos aliados enquanto enfrenta as forças do mal.

Uma Noite Alucinante 3 (1993)

Cena de Uma Noite Alucinante 3 (1993) - Foto: Divulgação

Após os acontecimentos anteriores, Ash é transportado para o ano 1300 e acaba sendo confundido com um espião. Considerado uma figura profética, ele parte em busca do Livro dos Mortos para salvar a população.

No entanto, um erro durante o ritual desperta um exército de mortos-vivos liderado por uma versão maligna dele próprio.



A Morte do Demônio (2013)

Cena de A Morte do Demônio (2013) - Foto: Divulgação

Mia decide se isolar em uma cabana na floresta para enfrentar o vício em drogas ao lado de amigos e do irmão, David. O grupo encontra um antigo livro trancado no porão da casa e, ao abrir suas páginas, desperta uma entidade demoníaca.

O que parecia ser uma tentativa de recuperação rapidamente se transforma em uma luta desesperada pela sobrevivência.



Ash vs Evil Dead (2015–2018)

Cena de Ash vs Evil Dead (2015–2018) - Foto: Divulgação

Trinta anos depois dos eventos do filme original, Ash Williams tenta levar uma vida tranquila até que uma nova ameaça coloca a humanidade em risco.

Obrigado a voltar à ativa, ele retoma a batalha contra os Deadites enquanto enfrenta antigos traumas e novos inimigos, misturando terror, ação e humor.



A Morte do Demônio: A Ascensão (2023)

Cena de A Morte do Demônio: A Ascensão (2023) - Foto: Divulgação

Beth viaja até Los Angeles para visitar a irmã Ellie e seus três filhos. O reencontro familiar é interrompido quando um antigo livro desperta uma entidade demoníaca capaz de possuir pessoas.

Presas em um prédio, as irmãs precisam enfrentar uma versão aterrorizante da própria família para tentar sobreviver.



A Morte do Demônio: Em Chamas (2026)

Cena de A Morte do Demônio: Em Chamas - Foto: Divulgação

A Morte do Demônio: Em Chamas acompanha uma viúva que, após a morte do marido, busca conforto na casa dos sogros para enfrentar o luto. O que parecia ser um refúgio seguro, porém, rapidamente se transforma em um pesadelo quando ela passa a desconfiar de que a família esconde um segredo aterrorizante.



À medida que acontecimentos sobrenaturais se intensificam, a mulher descobre que os sogros podem assumir formas monstruosas e que o casamento firmado em vida a liga a eles de maneira muito mais sombria do que imaginava. Presa a um pacto que ultrapassa a morte, ela precisará lutar para escapar de uma maldição antes que seja tarde demais.