Salvador recebe estreia nacional de documentário sobre mulheres negras

Siga o A TARDE no Google

Salvador será a primeira cidade do país a receber a exibição do documentário Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras. A estreia nacional acontece no dia 14 de julho, às 19h30, no Cine Glauber Rocha, com entrada gratuita.

Além da sessão, o público poderá acompanhar o lançamento do estudo "Da Marcha ao Bem Viver: uma década de avanços, desafios e disputas pelos direitos das mulheres negras no Brasil", que analisa as transformações vividas pelo movimento ao longo dos últimos dez anos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A programação começa com a apresentação da pesquisa e, em seguida, será exibido o documentário. Após a sessão, haverá um bate-papo com a estudante de Ciências Sociais Keise Helena, uma das entrevistadas do filme, e integrantes da equipe responsável pela produção.

O evento marca os dez anos da primeira Marcha das Mulheres Negras, realizada em 2015, e relembra a segunda edição da mobilização, que reuniu mulheres negras em Brasília, em novembro de 2025. A proposta é reunir cinema, pesquisa e debate em torno da trajetória do movimento e de suas pautas.

Os ingressos poderão ser retirados gratuitamente na bilheteria do Cine Glauber Rocha a partir das 18h30.

Filme conecta duas gerações da Marcha das Mulheres Negras

Produzido pelo Instituto Mídia Étnica, Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras acompanha as mudanças vividas entre a primeira marcha nacional, em 2015, e a mobilização realizada dez anos depois.

O documentário apresenta histórias individuais e coletivas para mostrar como diferentes gerações participaram da construção do movimento, destacando aspectos políticos, sociais e culturais da luta das mulheres negras no Brasil.

A narrativa é conduzida pelos depoimentos de Valdecir Nascimento, uma das articuladoras da Marcha das Mulheres Negras de 2015; da jornalista e ativista Juliana Gonçalves, pesquisadora do tema; e de Keise Helena, graduanda em Ciências Sociais que participou da marcha pela primeira vez em 2025.

Pesquisa reúne dados sobre uma década de mobilização

Antes da exibição do filme, será lançado o estudo "Da Marcha ao Bem Viver: uma década de avanços, desafios e disputas pelos direitos das mulheres negras no Brasil".

Desenvolvida por Gênero e Número, Observatório da Branquitude e Oxfam Brasil, em parceria com a Marcha das Mulheres Negras, a publicação reúne análise de dados, revisão documental e contribuições de pesquisadoras, ativistas e organizações para avaliar os avanços e os desafios enfrentados pelas mulheres negras desde a Carta da Marcha de 2015.

O levantamento também apresenta reflexões sobre temas como reparação, justiça racial e bem viver, que orientaram a construção da segunda marcha realizada em 2025.

Produção reúne veículos da Coalizão de Mídias Negras Feministas

O documentário foi realizado pelo Instituto Mídia Étnica no contexto da Coalizão de Mídias Negras Feministas, formada pelos veículos independentes AzMina, Gênero e Número, Alma Preta, Instituto Mídia Étnica e Nós, Mulheres da Periferia.

A iniciativa foi criada para ampliar a cobertura da segunda Marcha das Mulheres Negras e resultou também na série de reportagens Juntas pelo Bem Viver. A produção contou ainda com apoio do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI), Equality Fund, Fundo de Apoio ao Jornalismo (FAJ), Fundação Heinrich Böll e Próspera Social.

A estreia integra o projeto "Ações Culturais no Cine Glauber Rocha", realizado com apoio da Neoenergia e do Instituto Neoenergia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.

Lançamento do documentário 'Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras'