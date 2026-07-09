CINEMA NACIONAL
Salvador recebe estreia nacional de documentário sobre mulheres negras
Sessão gratuita também marca o lançamento de estudo sobre a Marcha das Mulheres Negras
Salvador será a primeira cidade do país a receber a exibição do documentário Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras. A estreia nacional acontece no dia 14 de julho, às 19h30, no Cine Glauber Rocha, com entrada gratuita.
Além da sessão, o público poderá acompanhar o lançamento do estudo "Da Marcha ao Bem Viver: uma década de avanços, desafios e disputas pelos direitos das mulheres negras no Brasil", que analisa as transformações vividas pelo movimento ao longo dos últimos dez anos.
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A programação começa com a apresentação da pesquisa e, em seguida, será exibido o documentário. Após a sessão, haverá um bate-papo com a estudante de Ciências Sociais Keise Helena, uma das entrevistadas do filme, e integrantes da equipe responsável pela produção.
O evento marca os dez anos da primeira Marcha das Mulheres Negras, realizada em 2015, e relembra a segunda edição da mobilização, que reuniu mulheres negras em Brasília, em novembro de 2025. A proposta é reunir cinema, pesquisa e debate em torno da trajetória do movimento e de suas pautas.
Os ingressos poderão ser retirados gratuitamente na bilheteria do Cine Glauber Rocha a partir das 18h30.
Filme conecta duas gerações da Marcha das Mulheres Negras
Produzido pelo Instituto Mídia Étnica, Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras acompanha as mudanças vividas entre a primeira marcha nacional, em 2015, e a mobilização realizada dez anos depois.
O documentário apresenta histórias individuais e coletivas para mostrar como diferentes gerações participaram da construção do movimento, destacando aspectos políticos, sociais e culturais da luta das mulheres negras no Brasil.
A narrativa é conduzida pelos depoimentos de Valdecir Nascimento, uma das articuladoras da Marcha das Mulheres Negras de 2015; da jornalista e ativista Juliana Gonçalves, pesquisadora do tema; e de Keise Helena, graduanda em Ciências Sociais que participou da marcha pela primeira vez em 2025.
Pesquisa reúne dados sobre uma década de mobilização
Antes da exibição do filme, será lançado o estudo "Da Marcha ao Bem Viver: uma década de avanços, desafios e disputas pelos direitos das mulheres negras no Brasil".
Desenvolvida por Gênero e Número, Observatório da Branquitude e Oxfam Brasil, em parceria com a Marcha das Mulheres Negras, a publicação reúne análise de dados, revisão documental e contribuições de pesquisadoras, ativistas e organizações para avaliar os avanços e os desafios enfrentados pelas mulheres negras desde a Carta da Marcha de 2015.
O levantamento também apresenta reflexões sobre temas como reparação, justiça racial e bem viver, que orientaram a construção da segunda marcha realizada em 2025.
Produção reúne veículos da Coalizão de Mídias Negras Feministas
O documentário foi realizado pelo Instituto Mídia Étnica no contexto da Coalizão de Mídias Negras Feministas, formada pelos veículos independentes AzMina, Gênero e Número, Alma Preta, Instituto Mídia Étnica e Nós, Mulheres da Periferia.
A iniciativa foi criada para ampliar a cobertura da segunda Marcha das Mulheres Negras e resultou também na série de reportagens Juntas pelo Bem Viver. A produção contou ainda com apoio do Instituto Cultura, Comunicação e Incidência (ICCI), Equality Fund, Fundo de Apoio ao Jornalismo (FAJ), Fundação Heinrich Böll e Próspera Social.
A estreia integra o projeto "Ações Culturais no Cine Glauber Rocha", realizado com apoio da Neoenergia e do Instituto Neoenergia por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura.
Lançamento do documentário 'Juntas pelo Bem Viver: Vozes da Marcha das Mulheres Negras'
- Quando: 14 de julho, às 19h30
- Onde: Cine Glauber Rocha, em frente à Praça Castro Alves, Salvador
- Programação: lançamento do estudo, exibição do documentário e bate-papo com a equipe
- Entrada gratuita: retirada de ingressos na bilheteria do cinema a partir das 18h30.