EM CARTAZ
Moana lidera estreias nos cinemas de Salvador; veja filmes em cartaz
Cineinsite A TARDE montou uma lista de estreias, pré-estreias e filmes que estão em cartaz
Os cinemas de Salvador oferecem uma programação variada, com opções para todos os públicos. Entre os lançamentos e filmes em cartaz, destacam-se filmes de ação, comédia, ficção científica e produções para toda a família.
Embora Moana, live-action do filme da Disney, seja a estreia mais aguardada da semana, a diversidade de longas em exibição garante alternativas que vão desde histórias repletas de sustos até obras mais reflexivas.
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Para quem está em busca de um bom filme para assistir, o Cineinsite A TARDE montou uma lista com os principais títulos em exibição, incluindo resumos e trailers para ajudar na escolha.
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Confira as principais estreias e filmes em cartaz!
MOANA
Moana acompanha Moana Waialiki, uma jovem destemida que vive em uma ilha da Polinésia e sente um forte chamado para explorar o oceano além dos recifes que cercam sua comunidade. Filha do líder da ilha e herdeira de uma antiga tradição de navegadores, ela vê o futuro de seu povo ameaçado quando um desequilíbrio passa a afetar a natureza e os recursos da região.
Determinada a encontrar uma solução, Moana embarca em uma jornada pelo mar para localizar o semideus Maui, cuja antiga decisão desencadeou a crise, e restaurar o coração da deusa Te Fiti. Enfrentando criaturas místicas, perigos em alto-mar e desafios que testarão sua coragem, a jovem descobre sua verdadeira vocação enquanto luta para salvar sua comunidade.
A MORTE DO DEMÔNIO: EM CHAMAS
A Morte do Demônio: Em Chamas acompanha uma viúva que, após a morte do marido, busca conforto na casa dos sogros para enfrentar o luto. O que parecia ser um refúgio seguro, porém, rapidamente se transforma em um pesadelo quando ela passa a desconfiar de que a família esconde um segredo aterrorizante.
À medida que acontecimentos sobrenaturais se intensificam, a mulher descobre que os sogros podem assumir formas monstruosas e que o casamento firmado em vida a liga a eles de maneira muito mais sombria do que imaginava. Presa a um pacto que ultrapassa a morte, ela precisará lutar para escapar de uma maldição antes que seja tarde demais.
O CONVITE
Joe (Seth Rogen) e Angela (Olivia Wilde) vivem um casamento desgastado pela rotina e pela falta de conexão. Quando convidam os novos vizinhos, Hawk (Edward Norton) e Piña (Penélope Cruz), para um jantar aparentemente comum, a noite toma um rumo inesperado.
Aos poucos, o casal passa a suspeitar de que os misteriosos moradores do andar de cima levam uma vida muito diferente da que aparentam, despertando curiosidade e colocando em xeque suas próprias certezas sobre relacionamento, desejo e intimidade.
MINIONS & MONSTROS
Em Minions & Monstros, o pequeno minion James assume o papel de protagonista em uma aventura ambientada na Era de Ouro do cinema. Considerado o mais criativo — e também o mais solitário — entre seus colegas, ele sonha em deixar de ser apenas mais um integrante da tribo para realizar seu grande desejo: fazer filmes.
No entanto, sua paixão pela sétima arte acaba desencadeando uma grande confusão quando, acidentalmente, ele liberta monstros e uma gangue de criaturas determinadas a destruir o mundo. Agora, James e os demais minions precisarão enfrentar esses seres assustadores e transformar a missão em uma aventura digna do filme que ele sempre sonhou em criar.
SUPERGIRL
Supergirl acompanha Kara Zor-El (Milly Alcock), que ainda carrega os traumas da destruição de Krypton anos após sobreviver à tragédia. Sua jornada muda ao cruzar o caminho de Ruthye Marie Knoll (Eve Ridley), uma jovem alienígena em busca de vingança contra o mercenário Krem (Matthias Schoenaerts), responsável pela morte de seu pai.
Relutante em participar da caçada, Kara muda de ideia quando alguém próximo a ela é ameaçado. Ao lado de Krypto, o supercão, a heroína embarca em uma aventura espacial repleta de perigos, enfrentando inimigos e tendo seus poderes testados longe da influência do sol amarelo.
TOY STORY 5
Em Toy Story 5, os brinquedos enfrentam um desafio inédito quando Bonnie, agora com 8 anos, passa a dedicar cada vez mais tempo ao seu novo tablet. O dispositivo, chamado Lilypad, cria experiências virtuais capazes de prender completamente a atenção da menina, fazendo com que Woody, Buzz, Jessie e os demais percebam que estão perdendo espaço em sua rotina.
Enquanto Jessie tenta manter o grupo unido diante das mudanças, o retorno de Woody traz uma nova esperança para os brinquedos. Juntos, eles embarcam em uma jornada que coloca tradição e tecnologia frente a frente, explorando temas como adaptação, amizade e o impacto das telas na infância.
Para conferir mais detalhes sobre os filmes em cartaz, horários e salas, acesse o Cineinsite A TARDE e programe sua próxima ida ao cinema!