Filme de suspense da Netflix é a melhor opção para sexta-feira (10/07)

Siga o A TARDE no Google

A sexta-feira chegou e, com ela, a procura por um bom filme para aproveitar o tempo livre cresce entre os assinantes da Netflix. Para quem quer fugir das produções mais populares da plataforma, Um Fantasma na Batalha surge como uma opção pouco conhecida que combina suspense, espionagem e fatos históricos em uma história intensa com 1h46 de duração.

Lançado em 2025, o longa acabou passando despercebido em meio ao extenso catálogo da Netflix, mas entrega uma trama baseada em acontecimentos que marcaram a história recente da Espanha e da França.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Thriller político inspirado em fatos reais

Dirigido e escrito por Agustín Díaz Yanes, vencedor do Goya de direção e roteiro por Ninguém Falará de Nós Quando Estivermos Mortos, o filme transporta o público para a Europa dos anos 1990, quando o terrorismo ligado ao grupo separatista ETA ainda espalhava medo em diferentes regiões.

A protagonista é Amaia (Susana Abaitua), uma jovem agente da Guarda Civil espanhola que aceita uma missão de alto risco: infiltrar-se em uma célula da organização para identificar seus integrantes e impedir novos atentados.

Ao longo de quase uma década, ela precisa abrir mão da própria vida pessoal enquanto enfrenta conflitos psicológicos, dilemas morais e o constante risco de ter sua identidade descoberta.

O que é real na história?

Embora a trama seja ficcional, Um Fantasma na Batalha utiliza um contexto histórico verdadeiro para construir sua narrativa.

O ETA, sigla para Euskadi Ta Askatasuna ("Pátria Basca e Liberdade"), foi uma organização separatista criada em 1959 durante a ditadura de Francisco Franco.

Inicialmente ligado ao movimento estudantil, o grupo passou a adotar ações armadas, tornando-se responsável por atentados, assassinatos e sequestros que deixaram cerca de 829 mortos ao longo de décadas.

A pressão conjunta das autoridades da Espanha e da França levou à prisão de diversos líderes da organização. Em 2011, o ETA anunciou uma trégua definitiva e, em 2018, confirmou oficialmente sua dissolução.

Missão secreta mistura realidade e ficção

No filme, Amaia participa da chamada "Operação Santuário", apresentada como a maior ação secreta já realizada pela Guarda Civil contra o ETA.

Apesar de não existir registro oficial de uma operação com esse nome, a missão foi construída a partir de diversas operações reais de espionagem realizadas em parceria entre Espanha e França. O roteiro reúne essas referências históricas para criar uma narrativa única.

Até mesmo alguns personagens mencionados fazem referência a pessoas reais, como Juan Antonio Olarra Guridi e Asier Oyarzabal Txapartegui, antigos integrantes do comando do ETA. Já a ideia de uma agente infiltrada que ajuda a desmontar a organização foi criada especificamente para o filme.

Produção aposta na tensão do começo ao fim

Com imagens de arquivo e reportagens da época inseridas ao longo da narrativa, o longa amplia a sensação de realismo e ajuda a contextualizar um dos períodos mais delicados da história europeia recente.

Além do suspense constante, o filme chama atenção pelas atuações, pela direção de arte e pela atmosfera pesada, refletindo o clima de insegurança vivido naquele momento histórico.

Ao mesmo tempo em que aborda espionagem e terrorismo, a produção também explora temas como identidade, lealdade e os impactos psicológicos de viver durante anos infiltrado em uma organização criminosa.

Vale a pena?

Sim. Para quem gosta de thrillers políticos, histórias inspiradas em fatos reais e filmes que fogem do convencional, Um Fantasma na Batalha é uma excelente descoberta no catálogo da Netflix.

Com 1h46 de duração, o longa entrega uma narrativa tensa, repleta de espionagem, dilemas morais e acontecimentos históricos que tornam a experiência ainda mais envolvente. É uma ótima escolha para quem busca algo inusitado para maratonar na Netflix nesta sexta-feira.