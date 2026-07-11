5 séries policiais da Netflix para este fim de semana (11 e 12/07)

Finalmente chegou o fim de semana e, com ele, a oportunidade de colocar as séries em dia. Para quem gosta de histórias repletas de mistérios, investigações e reviravoltas inesperadas, a Netflix reúne um catálogo com produções capazes de prender a atenção do primeiro ao último episódio.

Entre crimes sem solução, desaparecimentos, policiais infiltrados e casos inspirados em acontecimentos reais, as minisséries e séries curtas ganharam espaço entre os assinantes justamente por entregarem histórias completas em poucos capítulos. São opções ideais para quem busca uma maratona rápida sem abrir mão do suspense.

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Com tantas opções disponíveis, escolher o que assistir pode ser mais difícil do que parece. É justamente nesse momento que uma boa curadoria faz a diferença, reunindo produções que combinam investigação, tensão psicológica e narrativas cheias de surpresas.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma seleção de séries curtas disponíveis na Netflix que misturam suspense, crimes e muitos mistérios para transformar o fim de semana em uma verdadeira maratona.

5 séries para ver agora na Netflix

Inacreditável

Cena de Inacreditável - Foto: Divulgação

Inspirada em um caso real, a série acompanha uma jovem de 18 anos que denuncia ter sido estuprada dentro do próprio apartamento, mas acaba voltando atrás no depoimento. O caso parece encerrado até que duas detetives passam a investigar a situação.



Conforme as investigações avançam, novas descobertas revelam conexões inesperadas e mostram como detalhes ignorados podem mudar completamente os rumos da busca pela verdade.

Seven Seconds

Cena de Seven Seconds - Foto: Divulgação

Depois que um policial branco atropela um adolescente negro, o caso provoca uma onda de tensão em uma cidade dos Estados Unidos. Enquanto a promotora tenta levar os responsáveis à Justiça, diferentes personagens enfrentam os impactos da tragédia.



A série acompanha os desdobramentos da investigação sob perspectivas distintas, explorando culpa, preconceito, poder e as consequências de decisões tomadas durante o processo.

Três Vidas

Cena de Três Vidas - Foto: Divulgação

Uma investigação de assassinato muda completamente a vida da perita forense Rebecca quando ela percebe que a vítima possui aparência idêntica à sua. A descoberta dá início a uma busca por respostas sobre sua própria origem.



Enquanto tenta desvendar o crime, Rebecca encontra outras ligações inesperadas e passa a enfrentar uma sequência de desaparecimentos que colocam sua própria vida em risco.

A Agente

Cena de A Agente - Foto: Divulgação

Tea trabalha infiltrada em uma organização criminosa e cria uma amizade com a namorada do líder da gangue. Aos poucos, sua missão passa a entrar em conflito com os vínculos que constrói durante a operação.



Entre segredos, dilemas e situações cada vez mais perigosas, a agente precisa decidir até onde está disposta a ir para cumprir seu trabalho sem colocar outras pessoas em risco.

O Domo de Vidro

Cena de O Domo de Vidro - Foto: Divulgação

A criminologista Lejla Ness retorna à cidade onde cresceu e revive traumas do passado quando a filha de uma amiga desaparece. O caso apresenta semelhanças com o sequestro que ela própria sofreu quando era criança.



Determinada a descobrir a verdade, Lejla mergulha em uma investigação marcada por segredos, lembranças traumáticas e pistas que podem revelar uma conspiração muito maior do que imaginava.