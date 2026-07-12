Série da Netflix com 9 episódios e muito mistério para domingo (12/07)

O domingo costuma ser o momento ideal para começar uma nova maratona antes da rotina da semana voltar. Para quem procura uma série envolvente, com poucos episódios e uma trama repleta de mistérios, Os Casos de Harry Hole pode ser uma das melhores opções escondidas no catálogo da Netflix.



A produção norueguesa aposta em uma investigação cheia de reviravoltas, personagens complexos e um clima de tensão que se mantém do primeiro ao último capítulo.

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Baseada nos livros do escritor Jo Nesbø, a série leva para as telas um dos detetives mais populares da literatura policial europeia. Com apenas nove episódios, a primeira temporada desenvolve uma história marcada por assassinatos brutais, corrupção dentro da polícia e conflitos psicológicos que tornam a narrativa ainda mais imprevisível.



Outro fator que chama atenção é a recepção da crítica. Os Casos de Harry Hole conquistou 91% de aprovação no Rotten Tomatoes, resultado que reforça o bom desempenho da adaptação entre os especialistas e ajuda a explicar por que a produção vem despertando a curiosidade dos fãs de suspense criminal.

Quem gosta do estilo conhecido como nordic noir também encontra um prato cheio. A série investe em uma fotografia fria, uma atmosfera pesada e um ritmo que privilegia o mistério, transformando Oslo em um elemento importante para a construção da tensão.

Um detetive brilhante enfrenta o caso mais difícil da carreira

A história acompanha Harry Hole, interpretado por Tobias Santelmann, um investigador conhecido tanto pela inteligência quanto pelo temperamento difícil. Cinco anos após uma perda traumática, ele precisa lidar com seus próprios fantasmas enquanto uma sequência de assassinatos aparentemente conectados começa a assustar Oslo.

Ao longo da investigação, Harry descobre que o caso vai muito além de um serial killer. Conforme reúne novas pistas, ele percebe que seu antigo rival na polícia, Tom Waaler (Joel Kinnaman), está envolvido em um esquema de corrupção que pode comprometer toda a corporação.

Essa combinação entre investigação criminal, drama psicológico e conspiração policial faz com que a série apresente diferentes camadas narrativas, mantendo o público constantemente em dúvida sobre quem pode ser confiável.

Elenco reúne nomes conhecidos e fortalece a adaptação

Além de Tobias Santelmann no papel principal, a produção conta com Joel Kinnaman como Tom Waaler e Pia Tjelta interpretando Rakel Fauke.

O elenco ainda reúne Anders Danielsen Lie, Ane Dahl Torp, Frank Kjosås e a cantora Dagny, em seu primeiro grande papel dramático.

A adaptação também representa uma nova oportunidade para o universo criado por Jo Nesbø. O personagem Harry Hole já havia chegado aos cinemas em Boneco de Neve, estrelado por Michael Fassbender, mas o filme recebeu críticas negativas.

Na Netflix, a proposta é diferente: desenvolver os personagens com mais profundidade e seguir de forma mais próxima o espírito da obra literária.

Atmosfera pesada é um dos grandes destaques

Um dos maiores acertos da série está na ambientação. Seguindo as características clássicas do nordic noir, a narrativa utiliza cenários frios, fotografia escura e uma trilha sonora que reforça a sensação constante de perigo.

Ao mesmo tempo, a produção evita transformar Harry Hole em um herói convencional. O protagonista é emocionalmente instável, impulsivo e carrega traumas profundos, características que tornam suas decisões tão imprevisíveis quanto os próprios crimes que investiga.

A história ainda expande seu universo ao incluir guerras entre gangues, jornalistas, figuras misteriosas e diferentes linhas de investigação. Embora essa quantidade de tramas torne alguns momentos mais densos, também contribui para criar uma narrativa rica e cheia de possibilidades.

Vale a pena?

Sim. Os Casos de Harry Hole é uma excelente escolha para quem gosta de tramas de suspense e mistério, investigações policiais, serial killers e personagens complexos.

Com apenas nove episódios, a série entrega uma história repleta de reviravoltas, um clima sombrio típico das produções nórdicas e uma investigação que consegue manter o interesse até o desfecho, sendo uma ótima opção para maratonar na Netflix durante o domingo.