Filme da Netflix indicado ao Oscar merece sua segunda-feira (13/07)

O fim de semana chegou ao fim, mas isso não significa que a segunda-feira precise terminar sem uma boa história.

Para quem procura um filme intenso para assistir depois da rotina de trabalho ou estudos, A Voz de Hind Rajab acaba de chegar ao streaming como uma das produções mais impactantes da Netflix.

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Baseado em acontecimentos reais, o longa transforma um caso que repercutiu internacionalmente em um drama emocionante e difícil de esquecer.

Representando a Tunísia, a produção foi indicada ao Oscar de Melhor Filme Internacional e conquistou 93% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, além de vencer o Grande Prêmio do Júri no Festival de Veneza.

Sob direção de Kaouther Ben Hania, o filme utiliza dramatização e gravações reais para reconstruir um episódio que mobilizou o mundo e gerou debates sobre a guerra em Gaza.



Diferente dos dramas convencionais, o longa aposta na tensão psicológica para envolver o espectador. Em vez de grandes cenas de ação, a narrativa acompanha uma desesperada corrida contra o tempo, mostrando como uma equipe de resgate tenta salvar uma criança presa em meio ao conflito enquanto enfrenta obstáculos que parecem impossíveis de superar.

Uma história real que comoveu o mundo

A Voz de Hind Rajab recria os acontecimentos envolvendo a menina palestina Hind Rajab, que ficou presa dentro do carro da família durante um ataque em Gaza, em janeiro de 2024. Segundo investigação da Forensic Architecture, o veículo foi atingido por 335 disparos efetuados por um tanque israelense.

Os tios e três primos morreram ainda no local. Hind e a prima Layan Hamadeh sobreviveram inicialmente e conseguiram entrar em contato com familiares, que acionaram o Crescente Vermelho Palestino.

Pouco depois, Layan também foi morta, enquanto Hind permaneceu sozinha por mais de três horas falando ao telefone com as equipes que tentavam organizar seu resgate.

Grande parte dos áudios reproduzidos durante o filme são gravações reais feitas naquele dia, recurso que aumenta o impacto emocional da produção.

O suspense acontece longe do campo de batalha

Ao contrário de outros filmes ambientados em guerras, a diretora Kaouther Ben Hania concentra quase toda a narrativa dentro da central de atendimento do Crescente Vermelho.

É desse local que Omar (Motaz Malhees), Rana (Saja Kilani), Nisreen (Clara Khdury) e Mahdi (Amer Hiehel) tentam coordenar a operação de resgate, enfrentando autorizações militares, burocracias e o risco constante de que as próprias equipes de socorro também sejam atacadas.

Essa escolha faz com que o filme construa a tensão por meio dos diálogos, das ligações telefônicas e da ansiedade dos personagens, criando uma experiência emocional intensa sem depender de cenas de combate.

Produção combina dramatização e registros reais

Um dos aspectos mais elogiados do longa é a forma como mistura encenação com materiais documentados do caso. As gravações telefônicas originais utilizadas durante diversos momentos aproximam ainda mais o público dos acontecimentos e reforçam o sentimento de urgência vivido pelos personagens.

Essa abordagem também permite que a produção vá além da simples reconstrução dos fatos, destacando o trabalho das equipes humanitárias e mostrando as dificuldades enfrentadas para tentar salvar civis em uma região devastada pelo conflito.

Filme também ganhou repercussão fora das telas

Além da indicação ao Oscar, A Voz de Hind Rajab voltou aos holofotes quando Motaz Malhees, intérprete do voluntário Omar, revelou que não conseguiu entrar nos Estados Unidos para participar da cerimônia da premiação por causa de sua cidadania palestina.

Em uma publicação nas redes sociais, o ator escreveu: “Faltam três dias para o Oscar. Nosso filme A Voz de Hind Rajab está indicado ao Oscar. Tive a honra de interpretar um dos papéis principais em uma história que o mundo precisava ouvir. Mas eu não estarei lá”.

Na mesma mensagem, acrescentou: “Não tenho permissão para entrar nos Estados Unidos por causa da minha cidadania palestina. Dói. Mas aqui está a verdade: Você pode bloquear um passaporte. Não pode bloquear uma voz. Sou palestino e permaneço com orgulho e dignidade. Meu espírito estará com A Voz de Hind Rajab naquela noite. Boa sorte a todos vocês. Nossa história é maior do que qualquer barreira, e será ouvida”.

Vale a pena?

Sim. A Voz de Hind Rajab é uma excelente escolha para quem gosta de tramas intensas e emocionantes, inspiradas em fatos reais e conduzidas por uma narrativa que prende pela força dos acontecimentos e pelo impacto humano da história.

Com reconhecimento internacional, indicação ao Oscar e alta aprovação da crítica, o longa se destaca como uma das produções mais marcantes disponíveis na Netflix para assistir nesta segunda-feira, 13.