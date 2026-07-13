Sam Neill, ator de ‘Jurassic Park’, morre aos 78 anos

O ator neozelandês Sam Neill, conhecido mundialmente por interpretar o paleontólogo Alan Grant na franquia "Jurassic Park", morreu nesta segunda-feira, 13, aos 78 anos, em Sydney, na Austrália. A informação foi confirmada pela família, que afirmou que a morte ocorreu de forma "repentina e inesperada".

Em comunicado, os familiares informaram que o ator estava cercado pela família no momento da morte e morreu "com a dignidade que caracterizou toda a sua vida". A nota também destacou que, apesar do falecimento inesperado, Neill permanecia livre do câncer.

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Em 2023, o artista revelou em sua autobiografia que enfrentava um linfoma não Hodgkin em estágio três e chegou a afirmar que estava "possivelmente morrendo". No entanto, em abril deste ano, anunciou que havia entrado em remissão após responder positivamente a um tratamento de imunoterapia. Segundo a família, ele recebia acompanhamento médico no Hospital St Vincent's, em Sydney.

A morte gerou homenagens de autoridades da Nova Zelândia e da Austrália. O primeiro-ministro neozelandês, Christopher Luxon, classificou Neill como "um dos grandes" e ressaltou sua contribuição para projetar a indústria cinematográfica do país no cenário internacional. Já o premiê australiano, Anthony Albanese, afirmou que o ator ocupava "um lugar especial no coração dos australianos" e elogiou a forma como enfrentou a doença, com dignidade e bom humor.

Carreira de destaque

Nascido em 1947, na Irlanda do Norte, Sam Neill mudou-se ainda criança para a Nova Zelândia, onde iniciou a carreira artística no começo da década de 1970. O reconhecimento internacional veio em 1993, ao protagonizar "Jurassic Park", dirigido por Steven Spielberg.

Ao longo de mais de cinco décadas de carreira, participou de dezenas de produções no cinema e na televisão. Entre seus trabalhos mais conhecidos estão os filmes "A Caçada ao Outubro Vermelho" (1990) e "O Piano" (1993), além da série "Peaky Blinders".

Fora das telas, Neill também se dedicava à produção de vinhos e administrava vinhedos na região de Central Otago, na Nova Zelândia.