Série de suspense do Prime Video merece sua maratona de 8 episódios

A terça-feira chegou e, com a volta da rotina, nada melhor do que encaixar uma boa série no tempo livre. O Prime Video tem uma opção perfeita para quem procura uma história envolvente, cheia de suspense e reviravoltas, sem precisar investir várias semanas para chegar ao fim.

Lançada em 2023 e ofuscada pelas produções que chegaram depois ao catálogo, Refúgio adapta um dos livros de Harlan Coben em oito episódios de 45 a 54 minutos.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No total, a maratona dura pouco menos de oito horas, ideal para começar depois de um dia cansativo e terminar ao longo da semana ou aproveitar um dia de folga.

Baseada no romance Refúgio, a série acompanha Mickey Bolitar (Jaden Michael), um adolescente que tenta reconstruir a vida após a morte repentina do pai.

Ao se mudar para a pequena Kasselton, em Nova Jersey, ele acredita que terá um recomeço tranquilo, mas acaba envolvido em um desaparecimento que revela segredos muito maiores do que imaginava.



Um desaparecimento abre caminho para uma conspiração

Tudo muda quando Ashley, uma estudante do novo colégio de Mickey, desaparece sem deixar pistas. Determinado a descobrir o que aconteceu, o jovem une forças com seus novos amigos Colherada (Adrian Greensmith) e Ema (Abby Corrigan).

A investigação rapidamente deixa de ser apenas uma busca por uma colega desaparecida. Conforme novas pistas surgem, Mickey percebe que o caso pode estar ligado ao passado de sua própria família, à misteriosa morte de seu pai e a uma rede criminosa que atua muito além dos limites da cidade.

A narrativa ainda apresenta figuras enigmáticas, como uma idosa conhecida como Dona Morcego, além de personagens que escondem intenções difíceis de decifrar.

O elenco ajuda a manter o suspense

Grande parte do sucesso da série passa pela química entre o trio protagonista. Jaden Michael entrega um Mickey marcado pela culpa e disposto a resolver qualquer mistério para proteger as pessoas ao seu redor.

Ao lado dele, Adrian Greensmith quebra estereótipos ao interpretar Colherada, um nerd inteligente e bem-humorado, enquanto Abby Corrigan dá personalidade à reservada Ema. O trio conduz boa parte da trama e torna a investigação ainda mais envolvente.

O elenco adulto também contribui para ampliar os conflitos, com Constance Zimmer, Missi Pyle e Tovah Feldshuh interpretando personagens fundamentais para os segredos que movimentam a história.

Adaptação faz justiça ao universo de Harlan Coben

Conhecido por romances como Até o Fim e Silêncio na Floresta, Harlan Coben participou diretamente da construção da série ao lado de sua filha, Charlotte Coben. A parceria ajuda a manter o ritmo da investigação e cria diversas subtramas que se conectam gradualmente até os episódios finais.

Em vez de entregar respostas rápidas, a produção prefere construir o mistério aos poucos, equilibrando drama familiar, suspense e investigação.

Embora algumas revelações possam parecer previsíveis para quem acompanha frequentemente histórias do gênero, a montagem e a condução da narrativa evitam que a série se torne repetitiva.

Como foi a recepção?

Quando chegou ao Prime Video em 2023, Refúgio foi bem recebida pela crítica e pelo público. No Rotten Tomatoes, a adaptação conquistou 88% de aprovação da crítica, com elogios voltados principalmente à forma como transporta o universo de Harlan Coben para as telas, à química entre os protagonistas e ao ritmo da investigação, que mantém o suspense até os episódios finais.

Apesar da recepção positiva, a série acabou sendo ofuscada pelas diversas estreias que chegaram ao streaming nos meses seguintes e hoje figura entre as produções pouco lembradas do catálogo.

Vale a pena?

Sim. Refúgio é uma ótima escolha para quem gosta de séries curtas, investigações cheias de reviravoltas e adaptações de Harlan Coben. Os oito episódios de 45 a 54 minutos resultam em uma maratona de pouco menos de oito horas, perfeita para assistir durante um dia de folga ou dividir ao longo da semana.

Com desaparecimentos, segredos familiares, personagens carismáticos e uma trama que cresce a cada episódio, a série entrega exatamente o que os fãs de suspense procuram: uma história envolvente, fácil de maratonar e difícil de abandonar antes do último capítulo.