Só 6 episódios: nova série viciante da Netflix vai salvar sua maratona

A segunda-feira marca o retorno da rotina, mas também pode ser o momento ideal para começar uma nova maratona. Lançada em 2026 e ofuscada pela chegada de outras produções ao catálogo da Netflix, O Verão de 1936 reúne suspense, drama histórico e investigação em apenas seis episódios.

No total, a história dura pouco menos de seis horas, sendo uma ótima opção para quem quer aproveitar um dia de folga ou encaixar alguns capítulos durante a semana até concluir a trama.

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Ambientada na Riviera Francesa, a série transforma um luxuoso hotel no cenário de um crime que muda completamente a vida de quatro mulheres. Vindas de classes sociais completamente diferentes, elas passam a dividir muito mais do que o mesmo espaço quando um procurador é encontrado morto e todas acabam ligadas ao assassinato.



Um crime une mulheres que jamais cruzariam seus caminhos

O verão de 1936 deveria representar descanso para quem finalmente conquistou o direito às férias remuneradas na França. Enquanto a elite tenta preservar seus privilégios na Côte d’Azur, trabalhadores e famílias da classe operária passam a ocupar os mesmos espaços, provocando conflitos e tensões sociais.

É nesse cenário que um procurador aparece morto dentro do tradicional Hotel Riviera. Sem qualquer ligação aparente, quatro mulheres se tornam suspeitas e precisam lidar com uma investigação que coloca suas vidas pessoais, familiares e profissionais sob os holofotes.

Conforme os episódios avançam, o público descobre que o assassinato é apenas o ponto de partida para uma história marcada por mentiras, amizades improváveis, diferenças de classe e segredos capazes de mudar o destino de todas elas.

Muito mais do que um suspense policial

Embora o mistério seja o elemento que impulsiona a narrativa, O Verão de 1936 dedica boa parte de sua história ao desenvolvimento das protagonistas. Cada uma possui objetivos, origens e personalidades distintas, fazendo com que a relação inicialmente marcada pela desconfiança evolua de maneira natural ao longo da temporada.

A investigação acontece sem qualquer tecnologia moderna, baseada apenas em observação, dedução e nos segredos escondidos pelos corredores do hotel, em uma construção que lembra os clássicos de Agatha Christie.

Ao mesmo tempo, a produção aproveita o contexto histórico para discutir desigualdade, preconceito e as mudanças sociais vividas pela França naquele período, tornando a trama mais rica do que um simples suspense criminal.

Produção impressiona pelo cuidado visual

Outro destaque está na reconstrução da Riviera Francesa dos anos 1930. Figurinos, cenários e fotografia ajudam a criar uma atmosfera elegante que contrasta com a violência do crime investigado.

Para dar vida ao período, a produção utilizou mais de 1.500 figurinos e 74 cenários diferentes. O elenco principal reúne Julie de Bona, Sofia Essaïdi, Nolwenn Leroy e Constance Gay, enquanto nomes como Miou-Miou, François-Xavier Demaison, Pascal Elbé e Assaad Bouab completam o elenco.

A série foi criada por Marie Deshaires e Catherine Touzet, a partir de uma ideia original de Iris Bucher, responsável por Chamas do Destino e Guerreiras. A direção dos seis episódios ficou a cargo de Fred Garson, com trilha sonora original assinada por Pascal Lafa.

Antes de chegar ao catálogo da Netflix, a produção teve sua estreia mundial no festival Séries Mania 2026.

Nem todas as reviravoltas surpreendem

Apesar da proposta envolvente, a investigação segue alguns caminhos conhecidos do gênero. Em determinados momentos, novos suspeitos surgem em sequência e parte das reviravoltas acaba sendo previsível, enquanto o ritmo desacelera em alguns episódios.

Ainda assim, essas pequenas limitações são compensadas pela força das personagens e pelas relações construídas ao longo da história.

O maior interesse deixa de ser descobrir quem matou o procurador para acompanhar como aquele crime transforma completamente pessoas que jamais imaginavam dividir o mesmo destino.

Vale a pena?

Sim. O Verão de 1936 é uma excelente escolha para quem procura uma série curta, elegante e cheia de suspense. Com apenas seis episódios de 48 a 57 minutos e totalizando pouco menos de seis horas de duração, a produção é perfeita para assistir em um único dia de folga ou dividir a maratona ao longo da semana, sem exigir um grande compromisso de tempo.

Para fãs de histórias de investigação, dramas históricos e mistérios conduzidos por personagens femininas fortes, a minissérie entrega uma combinação de belas paisagens, conflitos sociais e um assassinato que prende a atenção até o último episódio.

Mesmo tendo sido esquecida em meio às diversas estreias de 2026, continua sendo uma das boas opções escondidas no catálogo da Netflix.