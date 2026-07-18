Só 8 episódios: série policial da Netflix para o seu sábado (18/07)

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Finalmente o sábado chegou e, com o fim de semana pela frente, a vontade de encontrar uma boa história para maratonar na Netflix fica ainda maior.

Entre tantas opções do catálogo, Irracional surge como uma das escolhas mais interessantes para quem procura uma série criminal intensa, repleta de conspirações, perseguições e discussões atuais.

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Lançada em 2024 e esquecida em meio à avalanche de estreias da plataforma, a produção reúne apenas oito episódios e pode ser concluída em pouco mais de sete horas.

Com capítulos entre 44 e 58 minutos, a minissérie acompanha Muncie Daniels (Colman Domingo), um ex-consultor político e comentarista de televisão que vê sua vida mudar completamente ao encontrar o corpo de um conhecido supremacista branco durante um retiro na floresta dos Poconos.

De testemunha, ele rapidamente passa a ser tratado como o principal suspeito do crime, iniciando uma corrida contra o tempo para provar sua inocência enquanto tenta desvendar uma conspiração muito maior.

Uma trama que mistura suspense e política

Enquanto foge das acusações, Muncie também enfrenta uma jornada de reconciliação com a própria família e revisita princípios que ficaram para trás ao longo da carreira.

Em um cenário marcado pela desinformação e pela chamada era da pós-verdade, o protagonista precisa encontrar aliados improváveis para sobreviver e descobrir quem realmente está por trás da conspiração.

Além do suspense policial, a série mergulha em temas como extremismo, manipulação de informações e os impactos das notícias falsas na sociedade contemporânea.

A história é baseada em fatos?

Apesar da sensação de realismo, Irracional não é inspirada em um caso específico. Em entrevista à Netflix, Colman Domingo explicou que a história é uma obra de ficção, embora tenha sido construída a partir de figuras conhecidas do universo da comunicação e do debate político.

Sobre o personagem, o ator revelou que Muncie foi um ativista na juventude, mas acabou se tornando uma personalidade da televisão, distante das causas que antes defendia.

O criador Stephen Belber também afirmou que a proposta da série é refletir sobre o excesso de informações que circula atualmente e a dificuldade de distinguir fatos de desinformação.

Já Clement Virgo, produtor executivo da minissérie, resumiu essa proposta ao afirmar: “Quem planta essas sementes da desinformação? Quem está propagando tudo isso? É por isso que Muncie explora diferentes setores da sociedade para descobrir o que está acontecendo”.

Além de Colman Domingo, indicado ao Oscar e conhecido por produções como Rustin, Sing Sing, Euphoria, Fear the Walking Dead e A Cor Púrpura, o elenco conta com Marsha Stephanie Blake, John Ortiz, Gabrielle Graham, Tamsin Topolski, Thaddeus J. Mixson e Deon Cole.

Vale a pena?

Sim. Irracional é uma excelente opção para quem gosta de tramas intensas, criminais e cheias de reviravoltas.

Com apenas oito episódios, uma maratona de pouco mais de sete horas e 75% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a série entrega tensão do início ao fim, aborda temas atuais e se destaca como uma das produções mais subestimadas lançadas pela Netflix em 2024, sendo ideal para terminar ao longo deste fim de semana.