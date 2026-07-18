5 filmes viciantes na Netflix para este fim de semana (18 e 19/07)

Finalmente chegou o fim de semana e, para muita gente, isso significa uma oportunidade de desacelerar e aproveitar algumas horas diante da TV.

Se a ideia é maratonar um bom filme, a Netflix reúne um catálogo recheado de opções para todos os gostos, com títulos que vão do suspense à aventura, passando por dramas e grandes produções de ação.

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O desafio, porém, costuma ser outro: escolher o que assistir. Em meio a centenas de lançamentos e sucessos já disponíveis na plataforma, perder tempo navegando pelo catálogo pode acabar tomando boa parte do descanso.

É justamente por isso que uma boa curadoria faz toda a diferença. Em vez de passar minutos — ou até horas — procurando um filme, vale apostar em produções que já conquistaram o público e oferecem histórias envolventes, capazes de transformar qualquer noite em uma boa sessão de cinema em casa.



Pensando nisso, o Cineinsite A TARDE preparou uma lista recheada de boas opções disponíveis na Netflix para quem quer aproveitar os dias 18 e 19 de julho assistindo a filmes que prendem a atenção do começo ao fim.

5 filmes para ver agora na Netflix

Twisters

Cena de Twisters - Foto: Divulgação

Dirigido por Lee Isaac Chung, Twisters acompanha Kate Cooper (Daisy Edgar-Jones), uma ex-caçadora de tempestades que retorna às planícies para testar um sistema experimental de rastreamento meteorológico ao lado do amigo Javi (Anthony Ramos). Durante a missão, ela cruza o caminho de Tyler Owens (Glen Powell), um influenciador conhecido por registrar caçadas a tempestades.



Enquanto fenômenos climáticos cada vez mais extremos colocam todos em perigo, os dois rivais precisam enfrentar uma sequência de eventos imprevisíveis que ameaça suas vidas e transforma a disputa em uma corrida pela sobrevivência.

Guerra Mundial Z

Cena de Guerra Mundial Z - Foto: Divulgação

Em Guerra Mundial Z, uma doença desconhecida se espalha rapidamente pelo planeta, transformando pessoas em criaturas violentas e levando a humanidade ao colapso. Diante da crise, o governo dos Estados Unidos recruta Gerry Lane (Brad Pitt), ex-investigador da ONU, para tentar descobrir a origem da epidemia.



Mesmo desejando permanecer ao lado da esposa Karen (Mireille Enos) e das filhas, Gerry aceita a missão e inicia uma viagem por diferentes países em busca de respostas. Enquanto o número de sobreviventes diminui, a corrida contra o tempo se torna cada vez mais urgente.

O Homem do Norte

Cena de O Homem do Norte - Foto: Divulgação

Ambientado no ano de 914, O Homem do Norte acompanha Amleth (Alexander Skarsgård), príncipe viking que vê seu pai ser assassinado pelo próprio tio, responsável também por sequestrar sua mãe. Ainda criança, ele promete que um dia retornará para buscar vingança.



Décadas depois, já adulto, Amleth recebe o lembrete de uma vidente de que chegou o momento de cumprir o juramento feito na infância. A partir daí, embarca em uma jornada marcada por batalhas, violência e conflitos familiares.

Trem-Bala

Cena de Trem-Bala - Foto: Divulgação

Em Trem-Bala, Ladybug (Brad Pitt) tenta realizar uma missão simples: recuperar uma maleta dentro de um trem de alta velocidade no Japão. O plano, no entanto, rapidamente sai do controle quando ele percebe que vários assassinos estão a bordo perseguindo objetivos diferentes, mas interligados.



Além dos confrontos constantes, o protagonista precisa lidar com uma bomba programada para explodir caso o trem reduza a velocidade. Entre perseguições, humor e cenas de ação, o filme mantém o ritmo acelerado até o desfecho.

Adoráveis Mulheres

Cena de Adoráveis Mulheres - Foto: Divulgação

Baseado no clássico da literatura, Adoráveis Mulheres acompanha a trajetória das irmãs Jo (Saoirse Ronan), Beth (Eliza Scanlen), Meg (Emma Watson) e Amy (Florence Pugh) durante a passagem da adolescência para a vida adulta em meio à Guerra Civil Americana.



Com personalidades distintas, elas enfrentam desafios relacionados à família, aos sonhos e ao futuro, enquanto fortalecem os laços que as unem. A produção combina drama, romance e momentos emocionantes ao retratar diferentes caminhos para a vida adulta.