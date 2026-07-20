Só 8 episódios: série de sucesso da Netflix para sua segunda (20/07)

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O fim de semana acabou, mas isso não significa que a maratona na Netflix precisa ficar para depois. Para começar a semana com uma boa história, Uma Casa na Pradaria desponta como uma das principais apostas da plataforma.

Lançada em 2026, a produção rapidamente alcançou o TOP 10 da Netflix e atualmente ocupa o primeiro lugar do ranking, conquistando o público com um drama familiar que mistura sobrevivência, emoção e acontecimentos inspirados em fatos reais.

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Com oito episódios, entre 42 e 57 minutos, a série pode ser concluída em pouco mais de sete horas.

A trama acompanha a família Ingalls durante a mudança de Wisconsin para as pradarias do Kansas, em 1869.

Em busca de um novo começo, Charles, Caroline, Mary e Laura enfrentam obstáculos como incêndios, rios perigosos, golpistas e a difícil adaptação a uma terra ainda selvagem, enquanto constroem uma nova vida marcada por coragem, união e esperança.



Nova adaptação moderniza um clássico

Inspirada nos livros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder, a série revisita uma história conhecida por diferentes gerações, mas propõe uma leitura mais contemporânea da jornada da família.

Além de aprofundar os conflitos vividos pelos protagonistas, a adaptação amplia a representatividade ao dar maior espaço para personagens negros e indígenas, incluindo uma família Osage, uma comerciante negra e um médico negro.

A proposta também confronta preconceitos presentes na narrativa original, oferecendo uma visão mais ampla sobre o contexto histórico da expansão para o Oeste americano.

Segundo a produtora Joy Gorman Wettels, "Senti que havia uma oportunidade real de unir". Ela também explicou a proposta da produção ao afirmar: "Vamos fazer algo inteligente e elegante que da avó aos netos, dos 8 aos 80 anos, gostariam de assistir. Para lembrar ao mundo que somos melhores juntos."

A história é baseada em fatos?

Sim. Uma Casa na Pradaria é inspirada nas memórias da escritora Laura Ingalls Wilder e adapta sua série de livros, considerada um retrato ficcionalizado de sua infância no século XIX.

A nova produção também funciona como um remake da clássica série exibida entre 1974 e 1983, conhecida no Brasil como Os Pioneiros, mas apresenta uma abordagem mais fiel ao contexto histórico e amplia discussões sobre colonialismo, diversidade e convivência entre diferentes povos.

A showrunner Rebecca Sonnenshine resumiu a essência da produção ao afirmar: “Esta série é uma história de amor sobre uma família. É uma família com quem você quer estar, que você quer conhecer, com quem você quer passar tempo”.

Ela acrescentou: “Essa é realmente a essência de Little House on the Prairie : uma família que está sempre presente, que conta histórias uns aos outros e sobre si mesma.”

Elenco reúne novos rostos

Criada por Rebecca Sonnenshine, a série é estrelada por Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes e Alice Halsey, que interpreta Laura.

A produção aposta em uma fotografia que valoriza as paisagens naturais e combina momentos de contemplação com os desafios enfrentados pela família ao longo da jornada, transformando a adaptação em um drama que dialoga tanto com quem conheceu a versão clássica quanto com uma nova geração de espectadores.

Vale a pena?

Sim. Uma Casa na Pradaria é uma excelente opção para quem gosta de tramas intensas, emocionantes e centradas nas relações familiares.

Com 80% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a produção moderniza um dos maiores clássicos da televisão sem perder a essência da história original, entregando uma narrativa envolvente, visualmente bonita e ideal para maratonar no início da semana.