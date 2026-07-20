SE LIGA NA DICA!
Só 8 episódios: série de sucesso da Netflix para sua segunda (20/07)
Produção conquistou o público rapidamente ao reimaginar um clássico da TV
O fim de semana acabou, mas isso não significa que a maratona na Netflix precisa ficar para depois. Para começar a semana com uma boa história, Uma Casa na Pradaria desponta como uma das principais apostas da plataforma.
Lançada em 2026, a produção rapidamente alcançou o TOP 10 da Netflix e atualmente ocupa o primeiro lugar do ranking, conquistando o público com um drama familiar que mistura sobrevivência, emoção e acontecimentos inspirados em fatos reais.
Com oito episódios, entre 42 e 57 minutos, a série pode ser concluída em pouco mais de sete horas.
Leia Também:
A trama acompanha a família Ingalls durante a mudança de Wisconsin para as pradarias do Kansas, em 1869.
Em busca de um novo começo, Charles, Caroline, Mary e Laura enfrentam obstáculos como incêndios, rios perigosos, golpistas e a difícil adaptação a uma terra ainda selvagem, enquanto constroem uma nova vida marcada por coragem, união e esperança.
Nova adaptação moderniza um clássico
Inspirada nos livros semiautobiográficos de Laura Ingalls Wilder, a série revisita uma história conhecida por diferentes gerações, mas propõe uma leitura mais contemporânea da jornada da família.
Além de aprofundar os conflitos vividos pelos protagonistas, a adaptação amplia a representatividade ao dar maior espaço para personagens negros e indígenas, incluindo uma família Osage, uma comerciante negra e um médico negro.
A proposta também confronta preconceitos presentes na narrativa original, oferecendo uma visão mais ampla sobre o contexto histórico da expansão para o Oeste americano.
Segundo a produtora Joy Gorman Wettels, "Senti que havia uma oportunidade real de unir". Ela também explicou a proposta da produção ao afirmar: "Vamos fazer algo inteligente e elegante que da avó aos netos, dos 8 aos 80 anos, gostariam de assistir. Para lembrar ao mundo que somos melhores juntos."
A história é baseada em fatos?
Sim. Uma Casa na Pradaria é inspirada nas memórias da escritora Laura Ingalls Wilder e adapta sua série de livros, considerada um retrato ficcionalizado de sua infância no século XIX.
A nova produção também funciona como um remake da clássica série exibida entre 1974 e 1983, conhecida no Brasil como Os Pioneiros, mas apresenta uma abordagem mais fiel ao contexto histórico e amplia discussões sobre colonialismo, diversidade e convivência entre diferentes povos.
A showrunner Rebecca Sonnenshine resumiu a essência da produção ao afirmar: “Esta série é uma história de amor sobre uma família. É uma família com quem você quer estar, que você quer conhecer, com quem você quer passar tempo”.
Ela acrescentou: “Essa é realmente a essência de Little House on the Prairie : uma família que está sempre presente, que conta histórias uns aos outros e sobre si mesma.”
Elenco reúne novos rostos
Criada por Rebecca Sonnenshine, a série é estrelada por Luke Bracey, Crosby Fitzgerald, Skywalker Hughes e Alice Halsey, que interpreta Laura.
A produção aposta em uma fotografia que valoriza as paisagens naturais e combina momentos de contemplação com os desafios enfrentados pela família ao longo da jornada, transformando a adaptação em um drama que dialoga tanto com quem conheceu a versão clássica quanto com uma nova geração de espectadores.
Vale a pena?
Sim. Uma Casa na Pradaria é uma excelente opção para quem gosta de tramas intensas, emocionantes e centradas nas relações familiares.
Com 80% de aprovação da crítica no Rotten Tomatoes, a produção moderniza um dos maiores clássicos da televisão sem perder a essência da história original, entregando uma narrativa envolvente, visualmente bonita e ideal para maratonar no início da semana.