Revelada a causa da morte de Sam Neill, astro de "Jurassic Park"

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Sam Neill, ator da famosa franquia de "Jurassic Park", morreu na última segunda-feira, 13, de maneira "repentina e inesperada", segundo a família. O artista tinha 78 anos e morava em Sydney, na Austrália.

Ele sofria com um câncer de sangue em estágio três, mas Philip Grenz, agente que acompanhou o ator por muitos anos, fez um comunicado à emissora pública Radio New Zealand dizendo que "a família dele gostaria de esclarecer alguns detalhes para os seus fãs".

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"Sam faleceu de pneumonia. Antes de ficar doente, Sam lutou bravamente e venceu um linfoma graças a um novo tratamento chamado terapia CAR-T", disse Grenz.



A família organizará uma cerimônia privada em sua fazendo na cidade de Nova Zelândia, já que ele "era um homem extremamente reservado, que detestava alvoroço".

A homenagem ainda não tem data definida e seu agente informou que Neill filmou quatro projetos durante o último ano, que serão lançados nos "próximos meses".

Sam enfrentou câncer em estágio três

Em 2023, Sam Neill revelou em sua autobiografia que enfrentava um linfoma não Hodgkin em estágio três e afirmou que estava "possivelmente morrendo". No entanto, em abril deste ano, foi comunicado que ele havia entrado em remissão após responder positivamente a um tratamento de imunoterapia.

Neil estava sendo acompanhado pelo Hospital St Vincent's, em Sydney.

