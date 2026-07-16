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Revelada a causa da morte de Sam Neill, astro de "Jurassic Park"

Ator já estava livre do câncer de sangue desde abril deste ano

Alice Paulilo
Por
Sam Neill
Sam Neill - Foto: Reprodução / Geoff Robins

Sam Neill, ator da famosa franquia de "Jurassic Park", morreu na última segunda-feira, 13, de maneira "repentina e inesperada", segundo a família. O artista tinha 78 anos e morava em Sydney, na Austrália.

Ele sofria com um câncer de sangue em estágio três, mas Philip Grenz, agente que acompanhou o ator por muitos anos, fez um comunicado à emissora pública Radio New Zealand dizendo que "a família dele gostaria de esclarecer alguns detalhes para os seus fãs".

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"Sam faleceu de pneumonia. Antes de ficar doente, Sam lutou bravamente e venceu um linfoma graças a um novo tratamento chamado terapia CAR-T", disse Grenz.

A família organizará uma cerimônia privada em sua fazendo na cidade de Nova Zelândia, já que ele "era um homem extremamente reservado, que detestava alvoroço".

A homenagem ainda não tem data definida e seu agente informou que Neill filmou quatro projetos durante o último ano, que serão lançados nos "próximos meses".

Sam enfrentou câncer em estágio três

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Em 2023, Sam Neill revelou em sua autobiografia que enfrentava um linfoma não Hodgkin em estágio três e afirmou que estava "possivelmente morrendo". No entanto, em abril deste ano, foi comunicado que ele havia entrado em remissão após responder positivamente a um tratamento de imunoterapia.

Neil estava sendo acompanhado pelo Hospital St Vincent's, em Sydney.

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jurassic park Pneumonia Sam Neill

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