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Ator da Marvel revela que foi ignorado por Haaland após convite

Artista relembrou o caso durante uma entrevista

Franciely Gomes
Por
Haaland se tornou um dos craques da Copa do Mundo 2026
Haaland se tornou um dos craques da Copa do Mundo 2026 - Foto: Reprodução | Instagram

Tom Holland viveu uma situação inusitada com Erling Haaland há alguns meses. Interperet do personagem Homem Aranhga, o ator da Marvel revelou que foi ignorado pelo craque da Noruega no iNtsgsram, após convida-lo para jantar.

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Um post compartilhado por Tom Holland (@tomholland2013)

O artista afirmou que se encontrou com o jogador do Manchester City durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, mas não teve coragem de abordá-lo para conversar.

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“Pensei: 'vou mandar uma mensagem e convidá-lo para jantar'. E não recebi absolutamente nada. Nem um 'estou ocupado', nem qualquer resposta”, disse ele aos risos, em entrevista ao programa The Tonight Show.

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Resposta de Haaland

Ciente da repercussão em torno do caso, Haaland se pronunciou. Ele confessou que não sabia quem era o ator e por isso não respondeu seu convite inesperado, que achava ter vindo de um fã desconhecido.

“Eu não assisto a muitos filmes, então realmente não sei quem muitas pessoas são”, disse ele em entrevista concedida ao programa norueguês “A Laget”.

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Haaland marvel tom holland

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