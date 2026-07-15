MEL EDUCADO?
Ator da Marvel revela que foi ignorado por Haaland após convite
Artista relembrou o caso durante uma entrevista
Tom Holland viveu uma situação inusitada com Erling Haaland há alguns meses. Interperet do personagem Homem Aranhga, o ator da Marvel revelou que foi ignorado pelo craque da Noruega no iNtsgsram, após convida-lo para jantar.
O artista afirmou que se encontrou com o jogador do Manchester City durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, mas não teve coragem de abordá-lo para conversar.
“Pensei: 'vou mandar uma mensagem e convidá-lo para jantar'. E não recebi absolutamente nada. Nem um 'estou ocupado', nem qualquer resposta”, disse ele aos risos, em entrevista ao programa The Tonight Show.
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Resposta de Haaland
Ciente da repercussão em torno do caso, Haaland se pronunciou. Ele confessou que não sabia quem era o ator e por isso não respondeu seu convite inesperado, que achava ter vindo de um fã desconhecido.
“Eu não assisto a muitos filmes, então realmente não sei quem muitas pessoas são”, disse ele em entrevista concedida ao programa norueguês “A Laget”.