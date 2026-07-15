Ator da Marvel revela que foi ignorado por Haaland após convite

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Tom Holland viveu uma situação inusitada com Erling Haaland há alguns meses. Interperet do personagem Homem Aranhga, o ator da Marvel revelou que foi ignorado pelo craque da Noruega no iNtsgsram, após convida-lo para jantar.

O artista afirmou que se encontrou com o jogador do Manchester City durante o Grande Prêmio de Fórmula 1 de Mônaco, mas não teve coragem de abordá-lo para conversar.

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“Pensei: 'vou mandar uma mensagem e convidá-lo para jantar'. E não recebi absolutamente nada. Nem um 'estou ocupado', nem qualquer resposta”, disse ele aos risos, em entrevista ao programa The Tonight Show.

Resposta de Haaland

Ciente da repercussão em torno do caso, Haaland se pronunciou. Ele confessou que não sabia quem era o ator e por isso não respondeu seu convite inesperado, que achava ter vindo de um fã desconhecido.

“Eu não assisto a muitos filmes, então realmente não sei quem muitas pessoas são”, disse ele em entrevista concedida ao programa norueguês “A Laget”.