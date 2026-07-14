Só 7 episódios: a série de ação intensa da Netflix ideal para ver hoje

Nada como encaixar uma boa série na rotina depois de um dia cheio. Para quem procura uma história envolvente, repleta de ação, suspense e reviravoltas, a Netflix tem uma opção que acabou ficando esquecida em meio às estreias mais recentes: Homem em Chamas.

Lançada em 2026, a produção reúne apenas sete episódios, com duração entre 42 e 59 minutos, permitindo uma maratona de pouco menos de sete horas. É uma escolha ideal para aproveitar o tempo livre durante a semana sem assumir o compromisso de uma série longa.

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Com a nota 6,7/10 no IMDb, a trama acompanha John Creasy, um ex-mercenário que embarca em uma perigosa missão de vingança enquanto tenta proteger a filha de seu antigo companheiro.



Mesmo sem repetir o impacto de outros lançamentos da plataforma, a série chama atenção por apostar em uma narrativa intensa, marcada por conflitos pessoais e sequências de ação que movimentam a trama do início ao fim.

Missão de vingança leva protagonista de volta ao perigo

A história acompanha John Creasy, um ex-mercenário das Forças Especiais conhecido por suas habilidades de combate e pela capacidade de sobreviver às situações mais extremas.

Marcado pelo transtorno de estresse pós-traumático após perder o companheiro de missão, Creasy decide buscar vingança contra os responsáveis pela tragédia. Ao mesmo tempo, assume a missão de proteger a filha do amigo morto, voltando a enfrentar organizações criminosas e colocando a própria vida em risco.

Na adaptação da Netflix, a história ganha novos elementos e acompanha o personagem durante uma missão no Rio de Janeiro, onde ele passa a proteger a adolescente Poe em meio a um cenário de instabilidade política, terrorismo e disputas pelo poder.

Ação vai além dos confrontos

Embora as cenas de combate sejam um dos principais atrativos da série, Homem em Chamas também dedica espaço para explorar os traumas do protagonista.

Ao longo dos episódios, John Creasy enfrenta sentimentos de culpa, isolamento e dificuldades emocionais enquanto tenta proteger as pessoas ao seu redor. Essa construção faz com que a produção combine ação intensa com momentos de maior carga dramática.

Outro destaque está na forma como as sequências de luta foram desenvolvidas. Em vez de apostar apenas em cenas grandiosas, a série procura manter um estilo mais realista, respeitando as limitações e habilidades de cada personagem durante os confrontos.

Nova versão busca identidade própria

A produção não tenta reproduzir o filme estrelado por Denzel Washington. Em vez disso, constrói uma história própria, mantendo apenas a essência do personagem principal e apostando em uma abordagem diferente para desenvolver o universo de John Creasy.

O resultado é um thriller que mistura perseguições, violência, emoção e dilemas pessoais, oferecendo uma experiência diferente para quem já conhece a franquia.

Vale a pena?

Sim. Homem em Chamas é uma boa opção para quem gosta de séries curtas de ação, suspense e tramas intensas.

Com apenas sete episódios, ritmo acelerado e uma história que combina sequências de combate com conflitos emocionais, a produção é ideal para quem quer começar uma maratona hoje e terminar ainda durante a semana.