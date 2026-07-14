Marvel define quem deve viver Magneto no novo filme dos X-Men

Siga o A TARDE no Google

A Marvel pode já ter escolhido quem dará vida a um dos personagens mais icônicos dos X-Men nos cinemas. Segundo os insiders Apocalyptic Horseman e MyTimeToShineHello, Adam Driver foi escalado para interpretar Magneto no aguardado reboot da equipe dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo estúdio, mas ganhou força após Apocalyptic Horseman afirmar que o personagem será o principal antagonista do primeiro filme da nova fase dos mutantes.

Tudo sobre Cineinsite em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Rumor muda cenário sobre o grande vilão

Até então, especulações indicavam que Sr. Sinistro ocuparia o posto de principal adversário do reboot, inclusive com rumores envolvendo o nome de Wagner Moura para o papel.

Com a nova informação, o foco da história pode voltar para Magneto, um dos maiores rivais dos X-Men nos quadrinhos. Ainda assim, isso não descarta a possibilidade de que Sr. Sinistro apareça no longa ou seja desenvolvido como antagonista de uma futura saga.

Escalação levanta dúvidas sobre a cronologia

Caso o rumor se confirme, uma das principais dúvidas passa a ser como o MCU adaptará a origem de Erik Lehnsherr.

Nos quadrinhos, Magneto é um sobrevivente judeu da Segunda Guerra Mundial, elemento considerado essencial para a construção do personagem. Como Adam Driver tem 42 anos, fãs passaram a questionar como essa linha do tempo será encaixada na cronologia atual do universo compartilhado da Marvel.

Adam Driver pode viver o Magneto - Foto: AFP

Entre as possibilidades levantadas por parte do público estão uma explicação envolvendo os próprios poderes mutantes para justificar o envelhecimento mais lento do personagem ou até mesmo mudanças em sua história de origem, hipótese que costuma dividir opiniões entre os fãs.



San Diego Comic-Con pode trazer novidades

Se a informação dos insiders estiver correta, existe a expectativa de que a Marvel apresente um primeiro vislumbre da nova versão de Magneto durante seu painel na San Diego Comic-Con deste ano.

Até o momento, entretanto, o estúdio não comentou os rumores sobre o elenco nem confirmou detalhes oficiais sobre o reboot dos X-Men.