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Marvel define quem deve viver Magneto no novo filme dos X-Men

Novo rumor aponta que um dos personagens mais importantes dos mutantes já teria intérprete definido

Beatriz Santos
Por
Michael Fassbender como Magneto em Fênix Negra
Michael Fassbender como Magneto em Fênix Negra - Foto: Divulgação

A Marvel pode já ter escolhido quem dará vida a um dos personagens mais icônicos dos X-Men nos cinemas. Segundo os insiders Apocalyptic Horseman e MyTimeToShineHello, Adam Driver foi escalado para interpretar Magneto no aguardado reboot da equipe dentro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

A informação ainda não foi confirmada oficialmente pelo estúdio, mas ganhou força após Apocalyptic Horseman afirmar que o personagem será o principal antagonista do primeiro filme da nova fase dos mutantes.

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Rumor muda cenário sobre o grande vilão

Até então, especulações indicavam que Sr. Sinistro ocuparia o posto de principal adversário do reboot, inclusive com rumores envolvendo o nome de Wagner Moura para o papel.

Com a nova informação, o foco da história pode voltar para Magneto, um dos maiores rivais dos X-Men nos quadrinhos. Ainda assim, isso não descarta a possibilidade de que Sr. Sinistro apareça no longa ou seja desenvolvido como antagonista de uma futura saga.

Escalação levanta dúvidas sobre a cronologia

Caso o rumor se confirme, uma das principais dúvidas passa a ser como o MCU adaptará a origem de Erik Lehnsherr.

Nos quadrinhos, Magneto é um sobrevivente judeu da Segunda Guerra Mundial, elemento considerado essencial para a construção do personagem. Como Adam Driver tem 42 anos, fãs passaram a questionar como essa linha do tempo será encaixada na cronologia atual do universo compartilhado da Marvel.

Adam Driver pode viver o Magneto
Adam Driver pode viver o Magneto - Foto: AFP

Entre as possibilidades levantadas por parte do público estão uma explicação envolvendo os próprios poderes mutantes para justificar o envelhecimento mais lento do personagem ou até mesmo mudanças em sua história de origem, hipótese que costuma dividir opiniões entre os fãs.

San Diego Comic-Con pode trazer novidades

Se a informação dos insiders estiver correta, existe a expectativa de que a Marvel apresente um primeiro vislumbre da nova versão de Magneto durante seu painel na San Diego Comic-Con deste ano.

Até o momento, entretanto, o estúdio não comentou os rumores sobre o elenco nem confirmou detalhes oficiais sobre o reboot dos X-Men.

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marvel X-Men

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