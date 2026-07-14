Só 7 episódios: série da Netflix com muito suspense para terça (14/07)

O início da semana já passou, mas a vontade de encontrar uma boa história para assistir continua. Em meio à correria da terça-feira, uma série curta pode ser a escolha ideal para relaxar sem precisar assumir um compromisso longo.

É justamente esse o caso de De Quem Estamos Fugindo?, suspense turco da Netflix com apenas sete episódios que conquistou espaço entre os títulos mais vistos da plataforma quando estreou e ainda entrega uma maratona intensa para quem gosta de mistério.

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Baseada no romance homônimo da escritora Perihan Mağden, a produção acompanha uma mãe e sua filha que vivem em constante fuga, mudando de identidade e passando por diferentes hotéis enquanto escondem um passado cercado de segredos.

Ao longo da trama, a dúvida que conduz a narrativa é justamente quem elas estão tentando evitar, e se, na verdade, são vítimas ou algo muito mais perigoso.

Mistério cresce a cada episódio

Na história, Anne, interpretada por Melisa Sözen, e sua filha Bambi, vivida por Eylül Tumbar, levam uma vida marcada por mudanças constantes. Sem criar laços com ninguém e sempre desconfiadas de qualquer pessoa que encontram pelo caminho, as duas vivem em permanente estado de alerta.

Com o passar dos episódios, os hotéis luxuosos dão lugar a motéis simples e decadentes. Ao mesmo tempo, Bambi começa a perceber que a mãe deixou uma sequência de mortes por onde passou, mudando completamente a percepção sobre quem realmente representa o perigo naquela fuga.

A direção é assinada por Umut Aral e Gökçen Usta, enquanto o roteiro ficou a cargo de Ertan Kurtulan. Produzida pela 1441 Production, a série conta com sete episódios de aproximadamente 45 minutos cada.

Elenco reúne nomes conhecidos da TV turca

Além de Melisa Sözen e Eylül Tumbar nos papéis centrais, o elenco também conta com Musa Uzunlar, Birand Tunca, Jessica Rookeward, Isik Naz Özedgü, Başak Daşman, Hakan Emre Unal, Devrim Kabacaoglu, Alper Çankaya, Meriç Rakalar, Emre Kolukisa, Kubilay Tunçer e Buçe Buse Kahraman.

Quando chegou ao catálogo da Netflix, De Quem Estamos Fugindo? rapidamente alcançou o terceiro lugar entre as séries mais assistidas da plataforma, embora tenha acabado ficando em segundo plano com a chegada de novos lançamentos.

Como foi a recepção?

A produção divide opiniões entre público e crítica. No IMDb, possui nota 5,8/10 com base nas avaliações dos usuários. Já no Rotten Tomatoes, registra 67% de aprovação do público.

Apesar das notas medianas, parte da crítica especializada destacou o poder de envolvimento da narrativa. No Heaven of Horror, a jornalista Karina Adelgaard escreveu que a série "é uma daquelas histórias que simplesmente não dá para parar de assistir depois de um episódio. Não é a melhor série da Netflix, mas tem um primeiro episódio impactante".

Já Vikas Yadav, do Midgard Times, deu nota 8,5 para a produção e afirmou que a série "faz um bom trabalho de envolver o espectador na narrativa, fazendo com que ele se questione".

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem procura uma maratona rápida e recheada de suspense. A série mantém um ritmo constante, trabalha bem o mistério envolvendo as protagonistas e consegue prender a atenção ao longo dos sete episódios.

Por outro lado, quem prefere histórias mais profundas, com maior desenvolvimento psicológico e reviravoltas mais elaboradas, pode sair menos satisfeito. De Quem Estamos Fugindo? funciona melhor como um suspense direto e envolvente, ideal para quem quer uma trama intensa sem precisar refletir demais sobre cada detalhe da narrativa