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Novo filme de suspense do Prime Video merece entrar na sua lista hoje

Recém-chegado ao streaming, o longa mistura humor ácido, assassinatos e uma disputa por uma fortuna

Beatriz Santos
Por
Esse filme novo de suspense do Prime Video vai salvar sua semana
Esse filme novo de suspense do Prime Video vai salvar sua semana - Foto: Divulgação

A quarta-feira chegou e, depois de um dia cheio, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para relaxar com um filme leve, divertido e repleto de suspense.

Uma das novidades do Prime Video que vem chamando atenção é Manual Prático da Vingança Lucrativa, produção lançada em 2026 que acaba de chegar ao streaming e já aparece entre os títulos em alta da plataforma.

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Misturando comédia, suspense e humor ácido, o longa registra 6,5/10 no IMDb, além de um contraste curioso entre 46% de aprovação da crítica e 76% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

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Com ritmo acelerado, mortes inusitadas e uma história que não exige grandes reflexões, o filme aposta no entretenimento para prender a atenção do espectador do início ao fim.

Herança bilionária dá início ao plano de vingança

A trama acompanha Becket Redfellow (Glen Powell), arquiteto e descendente do lado deserdado de uma das famílias mais ricas do país.

Enquanto seus tios e primos desfrutam da fortuna construída pelo patriarca, Becket cresceu longe dos privilégios, vivendo uma realidade completamente diferente ao lado da mãe.

Quando surge a possibilidade de recuperar aquilo que acredita ser seu por direito, ele decide colocar em prática um plano extremo: eliminar os sete parentes que estão entre ele e uma herança avaliada em 28 bilhões de dólares.

Filme aposta em humor, suspense e reviravoltas

Apesar da premissa envolvendo assassinatos, Manual Prático da Vingança Lucrativa não segue o caminho de um suspense tradicional.

O diretor John Patton Ford utiliza uma estética leve, situações absurdas e humor constante para transformar a história em uma mistura de thriller e comédia.

A narrativa ainda utiliza uma árvore genealógica para acompanhar o plano do protagonista, recurso que ajuda a organizar os acontecimentos enquanto acrescenta um tom descontraído à produção.

Glen Powell lidera elenco

Glen Powell assume o papel principal e interpreta um personagem disposto a tudo para conquistar espaço dentro da família que o rejeitou.

Glen Powell em Manual Prático da Vingança Lucrativa
Glen Powell em Manual Prático da Vingança Lucrativa - Foto: Divulgação

O elenco também reúne Margaret Qualley, Ed Harris, Bill Camp e Topher Grace. Embora o longa dialogue com histórias já conhecidas do gênero e tenha sido comparado a outras produções, a direção aposta em personalidade própria para construir uma experiência divertida e dinâmica.

Vale a pena?

Sim. Manual Prático da Vingança Lucrativa é uma boa pedida para quem gosta de suspense com doses de comédia, personagens excêntricos e muitas reviravoltas.

Sem a pretensão de ser um thriller complexo, o filme funciona justamente por entregar diversão, ritmo acelerado e uma história que pode ser aproveitada sem precisar pensar muito, sendo uma ótima escolha para relaxar depois de um dia cansativo.

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