Novo filme de suspense do Prime Video merece entrar na sua lista hoje

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A quarta-feira chegou e, depois de um dia cheio, nada melhor do que aproveitar o tempo livre para relaxar com um filme leve, divertido e repleto de suspense.

Uma das novidades do Prime Video que vem chamando atenção é Manual Prático da Vingança Lucrativa, produção lançada em 2026 que acaba de chegar ao streaming e já aparece entre os títulos em alta da plataforma.

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Misturando comédia, suspense e humor ácido, o longa registra 6,5/10 no IMDb, além de um contraste curioso entre 46% de aprovação da crítica e 76% de aprovação do público no Rotten Tomatoes.

Com ritmo acelerado, mortes inusitadas e uma história que não exige grandes reflexões, o filme aposta no entretenimento para prender a atenção do espectador do início ao fim.



Herança bilionária dá início ao plano de vingança

A trama acompanha Becket Redfellow (Glen Powell), arquiteto e descendente do lado deserdado de uma das famílias mais ricas do país.

Enquanto seus tios e primos desfrutam da fortuna construída pelo patriarca, Becket cresceu longe dos privilégios, vivendo uma realidade completamente diferente ao lado da mãe.

Quando surge a possibilidade de recuperar aquilo que acredita ser seu por direito, ele decide colocar em prática um plano extremo: eliminar os sete parentes que estão entre ele e uma herança avaliada em 28 bilhões de dólares.

Filme aposta em humor, suspense e reviravoltas

Apesar da premissa envolvendo assassinatos, Manual Prático da Vingança Lucrativa não segue o caminho de um suspense tradicional.

O diretor John Patton Ford utiliza uma estética leve, situações absurdas e humor constante para transformar a história em uma mistura de thriller e comédia.

A narrativa ainda utiliza uma árvore genealógica para acompanhar o plano do protagonista, recurso que ajuda a organizar os acontecimentos enquanto acrescenta um tom descontraído à produção.

Glen Powell lidera elenco

Glen Powell assume o papel principal e interpreta um personagem disposto a tudo para conquistar espaço dentro da família que o rejeitou.

Glen Powell em Manual Prático da Vingança Lucrativa - Foto: Divulgação

O elenco também reúne Margaret Qualley, Ed Harris, Bill Camp e Topher Grace. Embora o longa dialogue com histórias já conhecidas do gênero e tenha sido comparado a outras produções, a direção aposta em personalidade própria para construir uma experiência divertida e dinâmica.



Vale a pena?

Sim. Manual Prático da Vingança Lucrativa é uma boa pedida para quem gosta de suspense com doses de comédia, personagens excêntricos e muitas reviravoltas.

Sem a pretensão de ser um thriller complexo, o filme funciona justamente por entregar diversão, ritmo acelerado e uma história que pode ser aproveitada sem precisar pensar muito, sendo uma ótima escolha para relaxar depois de um dia cansativo.