Só 4 episódios: série de suspense da Netflix ideal para quarta (15/07)

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Estamos na metade da semana e, mesmo com a rotina acelerada, sempre sobra espaço para uma boa maratona antes de dormir. Para quem procura uma história intensa, repleta de tensão, segredos e consequências imprevisíveis, a Netflix reúne uma opção curta que pode ser assistida em apenas uma noite de quarta-feira.

Desejo Obsessivo entrega exatamente essa proposta: quatro episódios que misturam drama, paixão proibida e suspense psicológico em uma narrativa que rapidamente conquistou espaço entre as produções mais vistas da plataforma quando estreou.

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Inspirada no romance Perdas e Danos, de Josephine Hart, a minissérie acompanha a queda de um homem aparentemente perfeito depois de iniciar um relacionamento que ameaça destruir sua carreira, sua família e sua própria vida.

Uma paixão que muda tudo

William Farrow, interpretado por Richard Armitage, é um renomado cirurgião, casado, pai de dois filhos e visto como um profissional respeitado, inclusive cotado para ingressar na política.

A estabilidade começa a ruir quando ele conhece Anna Barton, personagem de Charlie Murphy. O problema é que ela está noiva de Jay, filho mais velho de William. A atração entre os dois surge imediatamente e logo se transforma em um relacionamento secreto, marcado por desejo, obsessão e decisões cada vez mais perigosas.

Enquanto tenta esconder o caso extraconjugal, William passa a colocar em risco tudo o que construiu, mergulhando em um ciclo de escolhas capazes de provocar consequências irreversíveis para toda a família.

Criada por Morgan Lloyd Malcolm e Benji Walters, a produção adapta livremente a obra de Josephine Hart e apresenta uma narrativa rápida, formada por apenas quatro episódios entre 33 e 43 minutos, totalizando pouco menos de três horas de duração.

Elenco reúne nomes conhecidos

Além de Richard Armitage vivendo William e Charlie Murphy no papel de Anna, a minissérie conta com Indira Varma como Ingrid, Rish Shah interpretando Jay e Pippa Bennett-Warner vivendo Peggy.

Também fazem parte do elenco Sonera Angel, Celine Arden, Marion Bailey, Kerim Hassan e Greg Barnett.

Quando chegou ao catálogo da Netflix em 2023, Desejo Obsessivo rapidamente entrou para o TOP 10 das produções mais assistidas do streaming. Apesar do bom desempenho inicial, acabou ficando ofuscada com a chegada de novos lançamentos.

Recepção dividiu público e crítica

Mesmo com a popularidade entre os assinantes, a recepção da crítica especializada foi mais discreta. No IMDb, a minissérie possui nota 5,4, enquanto no Rotten Tomatoes registra apenas 38% de aprovação da crítica.

Entre as avaliações internacionais, Lucy Mangan, do The Guardian, afirmou que "o enredo real de Hart é leve", acrescentando que "perdeu-se a oportunidade de preencher esse drama com algum detalhe psicológico crível ou dar alguma complexidade ou nuance a qualquer um dos relacionamentos dos personagens."

Já Joel Keller, do Decider, fez uma análise negativa da produção ao afirmar que ela "quer dar aos espectadores toda a sensualidade sem história" e que "algum contexto ajudaria aqui, porque a ideia da megera seduzindo o homem de família 'inocente' parece tão antiquada."

Vale a pena?

Sim, principalmente para quem procura uma maratona rápida, intensa e repleta de suspense, paixão proibida e conflitos emocionais. Com apenas quatro episódios, a produção consegue prender a atenção e funciona como uma opção prática para assistir do começo ao fim em uma única noite.

Por outro lado, espectadores que buscam maior profundidade psicológica, desenvolvimento mais consistente dos personagens e uma narrativa mais sofisticada podem encontrar opções mais interessantes no catálogo da Netflix.

A minissérie aposta em uma história direta, feita para entreter sem exigir muitas reflexões ao longo da experiência.