10 detalhes que você não viu no trailer de Vingadores: Doutor Destino

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A Marvel Studios finalmente revelou o primeiro trailer completo de Vingadores: Doutor Destino e entregou uma prévia repleta de pistas sobre o futuro do Universo Cinematográfico da Marvel (MCU).

Em poucos minutos, o estúdio reuniu personagens aguardados, confrontos inéditos e acontecimentos que prometem mudar o rumo da franquia.

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Além de confirmar o retorno de rostos conhecidos, o vídeo também reforça a importância do multiverso na trama. X-Men, Quarteto Fantástico, Wakanda e Talocan aparecem conectados por uma ameaça que parece atingir diferentes realidades ao mesmo tempo.

A prévia também marca o retorno de Robert Downey Jr. ao MCU, desta vez em um papel completamente diferente: o icônico Doutor Destino, principal antagonista da nova fase da franquia.

A prévia ainda desperta teorias entre os fãs ao sugerir reencontros históricos, batalhas improváveis e o impacto que o Doutor Destino terá sobre diversos heróis. Cada cena traz detalhes que podem antecipar acontecimentos importantes do longa.



Se você assistiu ao trailer apenas uma vez, provavelmente deixou passar vários desses momentos. Confira os 10 detalhes mais importantes revelados pela primeira prévia de Vingadores: Doutor Destino!

10 detalhes do trailer de Vingadores: Doutor Destino

Escola Xavier aparece completamente destruída

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

Logo no início do trailer, a Marvel apresenta uma das imagens mais impactantes da prévia: a tradicional Escola Xavier reduzida a escombros.

No cenário de destruição aparecem mutantes como Professor X, Magneto, Mística, Ciclope e Gambit, indicando que a equipe foi duramente atingida.



A nova Torre dos Vingadores

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

Depois dos acontecimentos de Thunderbolts, os novos Vingadores assumem oficialmente o papel de principais defensores da Terra.

A mudança também aparece na base da equipe, que agora exibe um enorme "A" vermelho em sua estrutura.



O primeiro encontro entre Vingadores e Quarteto Fantástico

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

Outro momento aguardado finalmente acontece. O trailer mostra Capitão América (Sam Wilson), Thor e o Quarteto Fantástico reunidos pela primeira vez após a chegada da equipe à Terra principal do MCU durante a cena pós-créditos de Thunderbolts.



Três Terras entram em rota de colisão

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

A prévia também confirma que a história envolverá três realidades diferentes: a Terra principal do MCU, o universo do Quarteto Fantástico e uma terceira realidade onde existe uma versão clássica dos X-Men.

A colisão entre esses mundos deve impulsionar os principais conflitos do filme.



Namor está de volta

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

Entre os retornos confirmados está Namor. O governante de Talocan reaparece no trailer e volta a ter papel importante na nova aventura dos Vingadores.



Wakanda enfrenta Talocan novamente

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

A presença de Namor reacende o conflito entre os dois reinos. Na sequência de sua aparição, Shuri e M'Baku surgem cercados pelo exército de Talocan, sugerindo que a rivalidade entre os povos continuará sendo explorada.



Rebecca Romijn retorna como Mística

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

Um dos momentos mais nostálgicos do trailer é o retorno da atriz Rebecca Romijn ao papel de Mística.

A intérprete da personagem na primeira trilogia dos X-Men da Fox volta ao lado do elenco original dos mutantes, reforçando a presença dessas versões clássicas na história.



Shang-Chi enfrenta Gambit

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

Poucos imaginavam que Shang-Chi e Gambit dividiriam uma cena de combate. O trailer mostra os dois personagens em uma luta intensa, possivelmente logo após a destruição da Escola Xavier, quando os heróis do MCU chegam à realidade dos mutantes.



Steve Rogers reencontra Thor

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

Outro destaque da prévia é o retorno de Steve Rogers. Depois de encerrar sua jornada em Vingadores: Ultimato, o antigo Capitão América reaparece para lutar mais uma vez ao lado de Thor diante da ameaça do Doutor Destino.



Thor enfrenta o Doutor Destino

Cena do trailer de Vingadores: Doutor Destino - Foto: Reprodução

O encerramento do trailer reserva aquele que pode ser o momento mais impactante da prévia.

Thor parte para cima do Doutor Destino usando a Rompe-Tormentas, mas o vilão bloqueia o ataque com extrema facilidade, deixando claro o tamanho de seu poder e indicando o enorme desafio que os heróis terão pela frente.

Todos os personagens que aparecem no trailer

Para não perder nenhum detalhe, separamos uma lista com todos os personagens que aparecem na prévia.

Charles Xavier

Doutor Destino

Quarteto Fantástico (Johnny Storm, Susan Storm, Coisa e Reed Richards)

Thor

Soldado Invernal (Bucky Barnes)

Capitão América (Sam Wilson)

Homem-Formiga

Novos Vingadores

Namor

Pantera Negra (Shuri)

M’Baku

Falcão (Joaquim Torres)

Ciclopes

Gambit

Shang-Chi

Loki

Mistica

Magneto

Cassie Lang

Steve Rogers

Veja o trailer!