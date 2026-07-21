Quase 20 pessoas de uma quadrilha são condenadas por tráfico de bebês

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A Justiça da Indonésia condenou 19 pessoas acusadas de integrarem uma rede de tráfico de bebês nesta terça-feira, 21. As penas variam de três a sete anos. Lie Siu Luan, de 70 anos, foi considerada a mentora da quadrilha e recebeu a maior pena.

Ao menos 34 bebês foram traficados entre 2023 e 2025. A maior parte deles foi enviada a Singapura e vendida a 250 milhões de rúpias (cerca de R$ 71 mil).

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Até o momento, não está claro o que acontecerá com os bebês. De acordo com a BBC, o Ministério de Assuntos Sociais da Indonésia avalia se as crianças podem retornar com segurança para sua família biológica ou se devem ser colocadas em um lar alternativo.

Primeira denúncia

O caso envolvendo a rede de tráfico foi descoberto quando uma mãe procurou a polícia alegando que seu filho recém-nascido tinha sido sequestrado por uma mulher que ela conheceu online no ano passado.

Depois disso, a polícia investigou e descobriu que a mulher tinha oferecido dinheiro para ficar com o bebê e acabou não pagando o combinado. Após esse primeiro caso, a polícia descobriu que existiam dezenas de outros.