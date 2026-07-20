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COPA DO MUNDO

Estrela de hollywood chama a Argentina de 'país racista'

Ator condenou pessoas negras que torcem para o time argentino na Copa do Mundo

Gustavo Nascimento
Por
Crítico da Argentina, Samuel L. Jackson interpretou o personagem Nick Fury nos filmes da Marvel
Crítico da Argentina, Samuel L. Jackson interpretou o personagem Nick Fury nos filmes da Marvel - Foto: Reprodução | Marvel Studios

O ator norte-americano Samuel L. Jackson foi às redes sociais para pedir que pessoas negras não torcessem para a Argentina na final da Copa do Mundo de 2026. Isso porque, segundo ele, país é historicamente racista.

A mensagem foi publicada pelo ator nos stories de seu perfil no Instagram no último domingo, 19, horas antes da decisão do Mundial, contra a Espanha.

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Caras pessoas negras... Por favor, não torçam para a Argentina ganhar a Copa do Mundo da Fifa. A Argentina foi e tem sido um dos mais racistas países do mundo, se não o maior deles. Samuel L. Jackson - Ator norte-americano

O ator ainda comparou pessoas negras que torcem para a Argentina a um dos seus principais personagens no universo cinematográfico. “Se você é uma pessoa negra e torce para a Argentina, é assim que você parece para mim”, acrescentou o ator em referência ao personagem Stephen, interpretado por ele no filme “Django Livre”, de 2012.

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Publicação de Samuel L. Jackson nos stories do Instagram
Publicação de Samuel L. Jackson nos stories do Instagram - Foto: Reprodução | Redes sociais

Na produção, o vilão é um homem escravizado que se sentia superior aos demais negros e buscava a aprovação de pessoas brancas. Samuel Jackson ainda manipulou a imagem para que o personagem aparecesse com uma blusa da seleção argentina.

Casos de racismo

Ao longo da Copa do Mundo, torcedores da Argentina protagonizaram episódios de racismo dentro dos estádios durante os jogos de sua seleção. Entre os casos mais emblemáticos estão os ataques contra o influenciador digital conhecido como Speed.

O streamer foi hostilizado nas partidas da Argentina contra Cabo Verde e Egito, nas fases de 16 avos de final e nas oitavas de final, respectivamente. Nos jogos, torcedores argentinos jogaram objetos contra Speed, além de imitarem um macaco na direção dele, momento que foi capturado pelas câmeras da transmissão ao vivo da Fifa.

A Fifa abriu uma investigação para apurar os incidentes.

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Tags

copa do mundo Futebol racismo

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