Messi faz desabafo após vice, mas evita falar sobre despedida

Lionel Messi se pronunciou pela primeira vez após a derrota da Argentina para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. Um dia depois do revés por 1 a 0, neste domingo, 19, o camisa 10 utilizou as redes sociais para agradecer o apoio da torcida, lamentar o resultado e valorizar a campanha da Albiceleste, que chegou à segunda decisão consecutiva do Mundial.

Após deixar o gramado do MetLife Stadium sem conceder entrevistas, o capitão argentino compartilhou uma mensagem emocionante na qual reconheceu o peso da derrota, mas fez questão de destacar o orgulho pelo desempenho da equipe ao longo da competição.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A dor é muito grande e vai levar tempo para cicatrizar essa ferida. Mas também fico com tudo de bom... Lionel Messi - capitão, camisa 10 e craque da Argentina

"Com as partidas que conseguimos virar dando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória; com o apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar novamente, mais uma vez, entre os melhores do mundo. Hoje é difícil valorizar o que fizemos, mas este grupo chegou a duas finais consecutivas de Copa do Mundo", iniciou o jogador.





Na sequência, Messi também agradeceu as mensagens recebidas dos torcedores e parabenizou a Espanha pela conquista do título mundial: "Muito obrigado, de coração, por cada cumprimento e por cada mensagem. Mais uma vez conseguimos nos unir como país e estar todos juntos, compartilhando o imenso orgulho de sermos argentinos. Também quero parabenizar a Espanha pelo título", completou.



Veja a publicação:

Messi evita falar sobre o futuro na seleção



Apesar do pronunciamento, Messi não deu qualquer indicação sobre a continuidade de sua trajetória com a seleção argentina. Aos 39 anos, o atacante disputou sua sexta Copa do Mundo e tornou-se o primeiro jogador da história a iniciar como titular três finais de Mundial, mas não confirmou se a decisão contra a Espanha representou sua despedida da competição.



A possibilidade de disputar a Copa do Mundo de 2030 é considerada remota, já que o astro argentino terá 43 anos. Ainda assim, o camisa 10 preferiu não estabelecer prazos nem anunciar uma eventual aposentadoria da seleção.





Messi também evitou comentar se seguirá defendendo a Argentina em amistosos e competições oficiais nos próximos anos, mantendo em aberto um dos principais assuntos envolvendo a Albiceleste após o vice-campeonato.



Sem qualquer sinalização sobre os próximos passos, o futuro do capitão permanece indefinido.