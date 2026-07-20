Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

PREMIAÇÃO DA COPA

Mesmo com vexame, Seleção Brasileira fatura milhões na Copa do Mundo

Eliminada nas oitavas de final pela Noruega, a Seleção Brasileira recebeu premiação da FIFA

Téo Mazzoni
Por
| Atualizada em
Mesmo após a eliminação nas oitavas de final, Brasil recebeu US$ 15 milhões da FIFA pela participação na Copa do Mundo de 2026
Mesmo após a eliminação nas oitavas de final, Brasil recebeu US$ 15 milhões da FIFA pela participação na Copa do Mundo de 2026 - Foto: Jewel SAMAD / AFP

A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo, 19, com a Espanha conquistando o bicampeonato após vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão do Mundial. Com o título, os espanhóis embolsaram uma premiação milionária, mas não foram os únicos beneficiados: todas as seleções participantes receberam valores da FIFA, incluindo o Brasil.

Mesmo após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo, com eliminação para a Noruega nas oitavas de final, a Seleção Brasileira arrecadou aproximadamente US$ 15 milhões, o equivalente a R$ 77 milhões na cotação atual, em premiação distribuída pela entidade máxima do futebol mundial.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.


Antes do início da competição, a FIFA divulgou os valores que seriam pagos a cada equipe pela participação no torneio. Ao todo, a Copa do Mundo distribuiu US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões), um aumento de 50% em relação à premiação total da edição de 2022, realizada no Catar.

Quanto receberam as outras seleções da Copa do Mundo?


A seleção campeã — a Espanha — levou para casa US$ 50 milhões, cerca de R$ 255 milhões na cotação atual.

Derrotada na final, a Argentina terminou a competição com US$ 33 milhões (R$ 169 milhões).

A Inglaterra venceu a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar e garantiu US$ 29 milhões (R$ 148 milhões). Já os franceses receberam US$ 27 milhões (R$ 138 milhões) pelo quarto lugar.

Leia Também:

TUDO NA ESPANHA!

Espanha é primeira a vencer Copa, Euro, ouro olímpico e Copa feminina
Espanha é primeira a vencer Copa, Euro, ouro olímpico e Copa feminina imagem

TÁTICA E OPINIÃO

Jogo coletivo versus individualismo: a lição da Copa para o futebol brasileiro
Jogo coletivo versus individualismo: a lição da Copa para o futebol brasileiro imagem

ÍDOLO

Nico Williams dedica Copa da Espanha a Neymar: "Isso também é por ele"
Nico Williams dedica Copa da Espanha a Neymar: "Isso também é por ele" imagem

As seleções eliminadas nas quartas de final — Noruega, Suíça, Marrocos e Bélgica — receberam US$ 19 milhões (R$ 97 milhões) cada uma.

Nas oitavas de final, assim como o Brasil, as demais equipes eliminadas também ficaram com US$ 15 milhões (R$ 77 milhões): Paraguai, Canadá, Portugal, Estados Unidos, México, Egito e Colômbia.

As seleções que foram eliminadas na segunda fase, equivalente aos 16 avos de final, receberam US$ 11 milhões (R$ 56 milhões).

Já as equipes que caíram na fase de grupos também foram premiadas. Cada seleção eliminada na primeira fase recebeu US$ 9 milhões (R$ 46 milhões).

Confira as premiações da Copa do Mundo de 2026:

  • Espanha (campeã): US$ 50 milhões
  • Argentina (vice-campeã): US$ 33 milhões
  • Inglaterra (3º lugar): US$ 29 milhões
  • França (4º lugar): US$ 27 milhões
  • Noruega, Suíça, Marrocos e Bélgica (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões
  • 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
  • 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
  • 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões

Premiação da Copa supera torneios de clubes

O valor destinado à Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026, superou as premiações das principais competições do futebol mundial de clubes: a Copa do Mundo de Clubes e a Champions League.

O Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes de 2025, arrecadou US$ 40 milhões (R$ 223 milhões na cotação da época) em premiação. Já o PSG, vencedor da Champions League 2025/2026, faturou aproximadamente € 25 milhões — cerca de R$ 147 milhões — pelo título europeu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Copa do Mundo 2026 FIFA seleção brasileira

Relacionadas

Mais lidas