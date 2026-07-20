PREMIAÇÃO DA COPA
Mesmo com vexame, Seleção Brasileira fatura milhões na Copa do Mundo
Eliminada nas oitavas de final pela Noruega, a Seleção Brasileira recebeu premiação da FIFA
A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo, 19, com a Espanha conquistando o bicampeonato após vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão do Mundial. Com o título, os espanhóis embolsaram uma premiação milionária, mas não foram os únicos beneficiados: todas as seleções participantes receberam valores da FIFA, incluindo o Brasil.
Mesmo após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo, com eliminação para a Noruega nas oitavas de final, a Seleção Brasileira arrecadou aproximadamente US$ 15 milhões, o equivalente a R$ 77 milhões na cotação atual, em premiação distribuída pela entidade máxima do futebol mundial.
Antes do início da competição, a FIFA divulgou os valores que seriam pagos a cada equipe pela participação no torneio. Ao todo, a Copa do Mundo distribuiu US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões), um aumento de 50% em relação à premiação total da edição de 2022, realizada no Catar.
Quanto receberam as outras seleções da Copa do Mundo?
A seleção campeã — a Espanha — levou para casa US$ 50 milhões, cerca de R$ 255 milhões na cotação atual.
Derrotada na final, a Argentina terminou a competição com US$ 33 milhões (R$ 169 milhões).
A Inglaterra venceu a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar e garantiu US$ 29 milhões (R$ 148 milhões). Já os franceses receberam US$ 27 milhões (R$ 138 milhões) pelo quarto lugar.
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As seleções eliminadas nas quartas de final — Noruega, Suíça, Marrocos e Bélgica — receberam US$ 19 milhões (R$ 97 milhões) cada uma.
Nas oitavas de final, assim como o Brasil, as demais equipes eliminadas também ficaram com US$ 15 milhões (R$ 77 milhões): Paraguai, Canadá, Portugal, Estados Unidos, México, Egito e Colômbia.
As seleções que foram eliminadas na segunda fase, equivalente aos 16 avos de final, receberam US$ 11 milhões (R$ 56 milhões).
Já as equipes que caíram na fase de grupos também foram premiadas. Cada seleção eliminada na primeira fase recebeu US$ 9 milhões (R$ 46 milhões).
Confira as premiações da Copa do Mundo de 2026:
- Espanha (campeã): US$ 50 milhões
- Argentina (vice-campeã): US$ 33 milhões
- Inglaterra (3º lugar): US$ 29 milhões
- França (4º lugar): US$ 27 milhões
- Noruega, Suíça, Marrocos e Bélgica (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões
- 9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões
- 17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões
- 33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões
Premiação da Copa supera torneios de clubes
O valor destinado à Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026, superou as premiações das principais competições do futebol mundial de clubes: a Copa do Mundo de Clubes e a Champions League.
O Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes de 2025, arrecadou US$ 40 milhões (R$ 223 milhões na cotação da época) em premiação. Já o PSG, vencedor da Champions League 2025/2026, faturou aproximadamente € 25 milhões — cerca de R$ 147 milhões — pelo título europeu.