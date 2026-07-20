Mesmo com vexame, Seleção Brasileira fatura milhões na Copa do Mundo

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A Copa do Mundo de 2026 chegou ao fim neste domingo, 19, com a Espanha conquistando o bicampeonato após vencer a Argentina por 1 a 0 na decisão do Mundial. Com o título, os espanhóis embolsaram uma premiação milionária, mas não foram os únicos beneficiados: todas as seleções participantes receberam valores da FIFA, incluindo o Brasil.

Mesmo após uma campanha decepcionante na Copa do Mundo, com eliminação para a Noruega nas oitavas de final, a Seleção Brasileira arrecadou aproximadamente US$ 15 milhões, o equivalente a R$ 77 milhões na cotação atual, em premiação distribuída pela entidade máxima do futebol mundial.

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Antes do início da competição, a FIFA divulgou os valores que seriam pagos a cada equipe pela participação no torneio. Ao todo, a Copa do Mundo distribuiu US$ 655 milhões (cerca de R$ 3,4 bilhões), um aumento de 50% em relação à premiação total da edição de 2022, realizada no Catar.





Quanto receberam as outras seleções da Copa do Mundo?



A seleção campeã — a Espanha — levou para casa US$ 50 milhões, cerca de R$ 255 milhões na cotação atual.





Derrotada na final, a Argentina terminou a competição com US$ 33 milhões (R$ 169 milhões).





A Inglaterra venceu a França por 6 a 4 na disputa pelo terceiro lugar e garantiu US$ 29 milhões (R$ 148 milhões). Já os franceses receberam US$ 27 milhões (R$ 138 milhões) pelo quarto lugar.





As seleções eliminadas nas quartas de final — Noruega, Suíça, Marrocos e Bélgica — receberam US$ 19 milhões (R$ 97 milhões) cada uma.





Nas oitavas de final, assim como o Brasil, as demais equipes eliminadas também ficaram com US$ 15 milhões (R$ 77 milhões): Paraguai, Canadá, Portugal, Estados Unidos, México, Egito e Colômbia.





As seleções que foram eliminadas na segunda fase, equivalente aos 16 avos de final, receberam US$ 11 milhões (R$ 56 milhões).





Já as equipes que caíram na fase de grupos também foram premiadas. Cada seleção eliminada na primeira fase recebeu US$ 9 milhões (R$ 46 milhões).





Confira as premiações da Copa do Mundo de 2026:

Espanha (campeã): US$ 50 milhões

Argentina (vice-campeã): US$ 33 milhões

Inglaterra (3º lugar): US$ 29 milhões

França (4º lugar): US$ 27 milhões

Noruega, Suíça, Marrocos e Bélgica (5º ao 8º lugar): US$ 19 milhões

9º ao 16º lugar: US$ 15 milhões

17º ao 32º lugar: US$ 11 milhões

33º ao 48º lugar: US$ 9 milhões





Premiação da Copa supera torneios de clubes

O valor destinado à Espanha, campeã da Copa do Mundo de 2026, superou as premiações das principais competições do futebol mundial de clubes: a Copa do Mundo de Clubes e a Champions League.

O Chelsea, campeão da Copa do Mundo de Clubes de 2025, arrecadou US$ 40 milhões (R$ 223 milhões na cotação da época) em premiação. Já o PSG, vencedor da Champions League 2025/2026, faturou aproximadamente € 25 milhões — cerca de R$ 147 milhões — pelo título europeu.