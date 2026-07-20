ÍDOLO
Nico Williams dedica Copa da Espanha a Neymar: "Isso também é por ele"
O ponta-esquerda marcou um gol anulado e deu a assistência do gol do título espanhol
Neymar nunca chegou a uma final de Copa do Mundo, mas acabou sendo lembrado na de 2026. Autor da assistência para o gol do bicampeonato mundial da Espanha, Nico Williams fez uma dedicatória especial após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.
Fã declarado de Neymar, o atacante espanhol afirmou que o título da Copa do Mundo também era pelo camisa 10 da Seleção Brasileira.
"Muito contente, muito contente, para mim é o mais bonito. Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele", disse Nico Williams à CazéTV.
Protagonista na prorrogação
Nico Williams viveu uma prorrogação intensa. Aos cinco minutos do primeiro tempo extra, balançou as redes e chegou a comemorar, mas a arbitragem anulou o lance por falta de Merino.
O atacante, no entanto, não deixou o gol anulado abalar a atuação. Pouco depois, participou do lance que definiu a Copa ao escorar de cabeça para Ferran Torres marcar o gol da vitória.
"Não tem problema, ganhamos!", celebrou Nico, ao comentar o gol anulado.
Espanha domina a final
A Espanha foi superior durante praticamente toda a decisão contra a Argentina, garantindo 65% de posse de bola e mantendo a seleção argentina pressionada ao longo do jogo.
Nos 90 minutos, os espanhóis finalizaram 15 vezes, sendo dez defendidas por Dibu Martínez. Na prorrogação, vieram mais cinco tentativas, um gol anulado e a pressão que terminou no gol de Ferran Torres.
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A Argentina, por outro lado, não conseguiu finalizar no tempo regulamentar, marca inédita em finais de Copa do Mundo desde o início da padronização das estatísticas.
Bicampeonato espanhol
Com a vitória por 1 a 0, a Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história. A primeira taça havia sido levantada em 2010, na África do Sul.
Agora, com o bicampeonato, a seleção espanhola se iguala a Uruguai e França no ranking de campeões da Copa do Mundo. O título também consolida a geração de Luis de la Fuente, que chegou ao Mundial embalada pela Eurocopa de 2024 e terminou a competição com a melhor campanha, a melhor defesa e a maior sequência invicta da história do futebol de seleções.