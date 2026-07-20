Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > COPA DO MUNDO

ÍDOLO

Nico Williams dedica Copa da Espanha a Neymar: "Isso também é por ele"

O ponta-esquerda marcou um gol anulado e deu a assistência do gol do título espanhol

Marina Branco
Por
Nico Williams na final da Copa do Mundo
Nico Williams na final da Copa do Mundo - Foto: JUSTIN SETTERFIELD/AFP

Neymar nunca chegou a uma final de Copa do Mundo, mas acabou sendo lembrado na de 2026. Autor da assistência para o gol do bicampeonato mundial da Espanha, Nico Williams fez uma dedicatória especial após a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey.

Fã declarado de Neymar, o atacante espanhol afirmou que o título da Copa do Mundo também era pelo camisa 10 da Seleção Brasileira.

Tudo sobre Copa do mundo em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Muito contente, muito contente, para mim é o mais bonito. Tenho como ídolo Neymar, espero que ele esteja nos vendo, isso também é por ele", disse Nico Williams à CazéTV.

Nico Williams na final da Copa do Mundo
Nico Williams na final da Copa do Mundo - Foto: FRANCK FIFE/AFP

Protagonista na prorrogação

Nico Williams viveu uma prorrogação intensa. Aos cinco minutos do primeiro tempo extra, balançou as redes e chegou a comemorar, mas a arbitragem anulou o lance por falta de Merino.

O atacante, no entanto, não deixou o gol anulado abalar a atuação. Pouco depois, participou do lance que definiu a Copa ao escorar de cabeça para Ferran Torres marcar o gol da vitória.

"Não tem problema, ganhamos!", celebrou Nico, ao comentar o gol anulado.

Nico Williams na final da Copa do Mundo
Nico Williams na final da Copa do Mundo - Foto: PAUL ELLIS/AFP

Espanha domina a final

A Espanha foi superior durante praticamente toda a decisão contra a Argentina, garantindo 65% de posse de bola e mantendo a seleção argentina pressionada ao longo do jogo.

Nos 90 minutos, os espanhóis finalizaram 15 vezes, sendo dez defendidas por Dibu Martínez. Na prorrogação, vieram mais cinco tentativas, um gol anulado e a pressão que terminou no gol de Ferran Torres.

Leia Também:

INUSITADO

Presidente da Argentina quebra protocolo após vice na Copa do Mundo
Presidente da Argentina quebra protocolo após vice na Copa do Mundo imagem

COPA DO MUNDO

Adolescente morre durante as comemorações de título da Copa na Espanha
Adolescente morre durante as comemorações de título da Copa na Espanha imagem

COPA DO MUNDO

Argentina é a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa
Argentina é a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa imagem

A Argentina, por outro lado, não conseguiu finalizar no tempo regulamentar, marca inédita em finais de Copa do Mundo desde o início da padronização das estatísticas.

Nico Williams na final da Copa do Mundo
Nico Williams na final da Copa do Mundo - Foto: CHARLY TRIBALLEAU/AFP

Bicampeonato espanhol

Com a vitória por 1 a 0, a Espanha conquistou o segundo título mundial de sua história. A primeira taça havia sido levantada em 2010, na África do Sul.

Agora, com o bicampeonato, a seleção espanhola se iguala a Uruguai e França no ranking de campeões da Copa do Mundo. O título também consolida a geração de Luis de la Fuente, que chegou ao Mundial embalada pela Eurocopa de 2024 e terminou a competição com a melhor campanha, a melhor defesa e a maior sequência invicta da história do futebol de seleções.

Nico Williams na final da Copa do Mundo
Nico Williams na final da Copa do Mundo - Foto: ANGELA WEISS/AFP
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

copa do mundo espanha neymar

Relacionadas

Mais lidas