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COPA DO MUNDO

Adolescente morre durante as comemorações de título da Copa na Espanha

Caso ocorreu pouco depois da meia-noite na fonte Arbol Gordo

Victoria Isabel
Por
Ilustrativa
Ilustrativa - Foto: Reprodução/redes sociais

Um adolescente de 13 anos morreu e outras duas pessoas ficaram feridas após o desabamento parcial de uma fonte na cidade de Ciudad Rodrigo, no oeste da Espanha, na madrugada desta segunda-feira, 20. O acidente aconteceu durante as comemorações pela conquista do bicampeonato da seleção espanhola na Copa do Mundo de 2026.

Segundo os serviços de emergência, o caso ocorreu pouco depois da meia-noite na fonte Arbol Gordo, localizada no centro da cidade, próxima à fronteira com Portugal.

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Centenas de pessoas celebravam a vitória da Espanha quando a parte superior do monumento se desprendeu e atingiu o público. O adolescente morreu no local, enquanto outras duas pessoas ficaram feridas.

Em nota oficial, a Prefeitura de Ciudad Rodrigo lamentou a morte do jovem e prestou solidariedade aos familiares e amigos.

"Toda a cidade sente essa perda e acompanha os amigos e a família do jovem em seu luto. O que deveria ter sido uma celebração da vitória da seleção espanhola na Copa do Mundo transformou-se em uma tragédia", afirmou o comunicado.

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A tragédia ocorreu poucas horas depois de a Espanha conquistar seu segundo título mundial. No domingo, 19, a seleção venceu a Argentina por 1 a 0 na final disputada no MetLife Stadium, em Nova Jersey, nos Estados Unidos.

Com o resultado, a equipe espanhola conquistou o bicampeonato da Copa do Mundo. O primeiro título havia sido conquistado em 2010, quando derrotou a Holanda por 1 a 0 na prorrogação, com gol de Andrés Iniesta.

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