Estados Unidos voltam a bombardear o Irã após mortes de militares americanos

Os Estados Unidos realizaram novos ataques contra o Irã neste sábado, 18, após a morte de dois militares americanos na Jordânia e o desaparecimento de um terceiro durante um ataque atribuído ao Irã.

Esta é a oitava noite consecutiva de bombardeios dos EUA contra o território iraniano. Nos ataques mais recentes, além de alvos militares, também foram atingidas estruturas civis, como pontes, usinas elétricas e instalações de dessalinização.

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Segundo o CentCom, os bombardeios começaram por volta das 19h (horário de Brasília), por determinação do presidente Donald Trump. O objetivo, de acordo com os militares, é reduzir a capacidade do Irã de ameaçar a navegação no Estreito de Ormuz e responder aos ataques da Guarda Revolucionária Islâmica contra tropas americanas na Jordânia.

A agência iraniana Mehr informou que um dos ataques ocorreu nas proximidades de Sirik, no sul do Irã, sem registro de mortos ou danos significativos.

Ataque anterior

Na sexta-feira, 17, a Guarda Revolucionária afirmou ter atacado a base americana de Al Azraq, na Jordânia, com mísseis e drones. O grupo disse ter destruído ao menos dois caças e outras três aeronaves. Já o The New York Times informou que o ataque danificou helicópteros militares, incluindo modelos Black Hawk.

O CentCom confirmou a morte de dois militares, informou que outro segue desaparecido e que quatro soldados ficaram feridos, mas já receberam alta. Desde o início da guerra, 16 militares americanos morreram e mais de 430 ficaram feridos.

Escalada do conflito

Os confrontos voltaram a se intensificar após o fim do acordo de cessar-fogo firmado entre os dois países em junho. Neste sábado, o líder supremo do Irã, aiatolá Mojtaba Khamenei, acusou os Estados Unidos de descumprirem o acordo e afirmou que a assinatura de um presidente americano "não tem valor nem credibilidade". O governo iraniano também anunciou a suspensão dos compromissos assumidos no cessar-fogo.

Enquanto isso, os ataques continuam. Segundo a imprensa estatal iraniana, bombardeios americanos atingiram usinas elétricas e de dessalinização na província de Hormozgan, deixando cerca de 10 mil pessoas sem abastecimento de água.

Em resposta, o Irã lançou novos ataques contra o Kuwait. A Guarda Revolucionária afirmou ter atingido um centro de apoio militar dos EUA e uma instalação de radar no país, enquanto o aeroporto internacional kuwaitiano suspendeu as operações devido às ameaças de mísseis e drones.

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