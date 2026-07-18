Novo sistema pode exigir chegar cinco horas mais cedo ao aeroporto

Quem tem viagem marcada para a Europa deve ficar atento ao planejamento do embarque. Com a implantação do novo Sistema de Entrada e Saída (EES) da União Europeia, alguns aeroportos e companhias aéreas passaram a recomendar que passageiros cheguem com até cinco horas de antecedência em períodos de maior movimento.

A orientação foi adotada por causa do aumento no tempo de atendimento durante os procedimentos de imigração. Apesar disso, a recomendação não vale para todos os voos e não altera as regras normalmente adotadas nos aeroportos brasileiros. O impacto tende a ser maior para quem viajar aos países do bloco europeu durante a alta temporada de verão.

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Sistema substitui carimbo por identificação biométrica

O EES passa a registrar eletronicamente a entrada e a saída de viajantes de países que não pertencem à União Europeia. Com a mudança, o tradicional carimbo no passaporte deixa de ser utilizado, dando lugar à coleta de fotografia facial e impressões digitais dos passageiros.

Esse novo procedimento aumentou o tempo de processamento nos postos de imigração, especialmente em aeroportos com grande fluxo de turistas.

A implantação do sistema ocorreu justamente durante o verão no Hemisfério Norte, quando milhões de pessoas viajam pela Europa. Com o aumento da demanda, alguns terminais registraram filas mais longas e atrasos, o que levou empresas aéreas a orientar os passageiros a anteciparem a chegada ao aeroporto.

Medida é temporária e depende do aeroporto

As autoridades responsáveis afirmam que o período atual é de adaptação ao novo modelo de controle migratório. A expectativa é que o atendimento se torne mais rápido conforme funcionários e viajantes se acostumem com os novos procedimentos.

Mesmo assim, algumas companhias continuam recomendando uma margem maior de tempo para o embarque, principalmente em aeroportos mais movimentados.

Nos aeroportos brasileiros, as orientações seguem as mesmas: para voos nacionais, a recomendação costuma ser chegar cerca de duas horas antes da partida. Já para voos internacionais, o ideal continua sendo comparecer ao terminal entre três e quatro horas antes do embarque, conforme as orientações de cada companhia aérea.