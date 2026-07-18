MUDANÇA
Novo sistema pode exigir chegar cinco horas mais cedo ao aeroporto
Orientação foi adotada por causa do aumento no tempo de atendimento durante os procedimentos
Quem tem viagem marcada para a Europa deve ficar atento ao planejamento do embarque. Com a implantação do novo Sistema de Entrada e Saída (EES) da União Europeia, alguns aeroportos e companhias aéreas passaram a recomendar que passageiros cheguem com até cinco horas de antecedência em períodos de maior movimento.
A orientação foi adotada por causa do aumento no tempo de atendimento durante os procedimentos de imigração. Apesar disso, a recomendação não vale para todos os voos e não altera as regras normalmente adotadas nos aeroportos brasileiros. O impacto tende a ser maior para quem viajar aos países do bloco europeu durante a alta temporada de verão.
Sistema substitui carimbo por identificação biométrica
O EES passa a registrar eletronicamente a entrada e a saída de viajantes de países que não pertencem à União Europeia. Com a mudança, o tradicional carimbo no passaporte deixa de ser utilizado, dando lugar à coleta de fotografia facial e impressões digitais dos passageiros.
Esse novo procedimento aumentou o tempo de processamento nos postos de imigração, especialmente em aeroportos com grande fluxo de turistas.
A implantação do sistema ocorreu justamente durante o verão no Hemisfério Norte, quando milhões de pessoas viajam pela Europa. Com o aumento da demanda, alguns terminais registraram filas mais longas e atrasos, o que levou empresas aéreas a orientar os passageiros a anteciparem a chegada ao aeroporto.
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Medida é temporária e depende do aeroporto
As autoridades responsáveis afirmam que o período atual é de adaptação ao novo modelo de controle migratório. A expectativa é que o atendimento se torne mais rápido conforme funcionários e viajantes se acostumem com os novos procedimentos.
Mesmo assim, algumas companhias continuam recomendando uma margem maior de tempo para o embarque, principalmente em aeroportos mais movimentados.
Nos aeroportos brasileiros, as orientações seguem as mesmas: para voos nacionais, a recomendação costuma ser chegar cerca de duas horas antes da partida. Já para voos internacionais, o ideal continua sendo comparecer ao terminal entre três e quatro horas antes do embarque, conforme as orientações de cada companhia aérea.