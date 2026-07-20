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Presidente da Argentina quebra protocolo após vice na Copa do Mundo

Seleção de Lionel Messi e companhia deve chegar ao país no fim da tarde de hoje

Yuri Abreu
Por
Javier Milei, presidente da Argentina
Javier Milei, presidente da Argentina - Foto: Tânia Rego | Agência Brasil

O presidente da Argentina, Javier Milei, decretou feriado no país após o vice-campeonato mundial conquistado pela seleção nacional, no domingo, 19, após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha, por 1 a 0.

O dia que servirá para celebrar a medalha de prata conquistada no Mundial ainda será definido. Segundo o jornal argentino Clarín, a previsão é a de que o voo da seleção chegue no final da tarde desta segunda-feira, 20, a Buenos Aires. O feriado deve ocorrer na terça-feira, 21.

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"Diante da expectativa em torno das comemorações pela conquista da Seleção Argentina, comunico à população que, conforme a decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre a data da celebração, esse dia será declarado feriado nacional", escreveu Javier Milei em publicação nas redes sociais, no domingo, 19.

Argentina é a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa

A Argentina não conseguiu o sonhado tetra — mas entrou para a história da Copa do Mundo por uma marca negativa. Na derrota por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a equipe comandada por Lionel Scaloni se tornou a primeira seleção a disputar os 90 minutos de uma final de Mundial sem registrar uma finalização.

Messi teve participação discreta na final da Copa do Mundo
Messi teve participação discreta na final da Copa do Mundo - Foto: Roberto Schmidt | AFP

O dado é contabilizado desde 1966, ano em que a Fifa passou a padronizar as estatísticas oficiais da competição. No tempo regulamentar, a Espanha controlou a partida, neutralizou as ações argentinas e não permitiu que o goleiro Unai Simón fosse exigido.

Depois do empate sem gols nos 90 minutos, a decisão foi para a prorrogação. Ferran Torres marcou o gol da vitória espanhola e garantiu o bicampeonato mundial da seleção europeia.

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Argentina Copa do Mundo 2026 Javier Milei

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