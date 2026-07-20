INUSITADO
Presidente da Argentina quebra protocolo após vice na Copa do Mundo
Seleção de Lionel Messi e companhia deve chegar ao país no fim da tarde de hoje
O presidente da Argentina, Javier Milei, decretou feriado no país após o vice-campeonato mundial conquistado pela seleção nacional, no domingo, 19, após a derrota na final da Copa do Mundo para a Espanha, por 1 a 0.
O dia que servirá para celebrar a medalha de prata conquistada no Mundial ainda será definido. Segundo o jornal argentino Clarín, a previsão é a de que o voo da seleção chegue no final da tarde desta segunda-feira, 20, a Buenos Aires. O feriado deve ocorrer na terça-feira, 21.
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"Diante da expectativa em torno das comemorações pela conquista da Seleção Argentina, comunico à população que, conforme a decisão dos jogadores e da comissão técnica sobre a data da celebração, esse dia será declarado feriado nacional", escreveu Javier Milei em publicação nas redes sociais, no domingo, 19.
FESTEJO MUNDIAL— Javier Milei (@JMilei) July 20, 2026
Dada la inquietud sobre los festejos por el logro alcanzado por la Selección Argentina, comunico a la población que, en función de lo que decidan los Jugadores y el Cuerpo Técnico respecto al día para celebrar, el mismo será declararado feriado nacional.
Argentina é a primeira seleção a não finalizar em uma final de Copa
A Argentina não conseguiu o sonhado tetra — mas entrou para a história da Copa do Mundo por uma marca negativa. Na derrota por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, a equipe comandada por Lionel Scaloni se tornou a primeira seleção a disputar os 90 minutos de uma final de Mundial sem registrar uma finalização.
O dado é contabilizado desde 1966, ano em que a Fifa passou a padronizar as estatísticas oficiais da competição. No tempo regulamentar, a Espanha controlou a partida, neutralizou as ações argentinas e não permitiu que o goleiro Unai Simón fosse exigido.
Depois do empate sem gols nos 90 minutos, a decisão foi para a prorrogação. Ferran Torres marcou o gol da vitória espanhola e garantiu o bicampeonato mundial da seleção europeia.