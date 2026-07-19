MARCA NEGATIVA
Argentina iguala Alemanha como maior vice da Copa do Mundo
Seleção argentina foi derrotada pela Espanha e amargou mais um segundo lugar no Mundial
No jogo em que poderia igualar a Alemanha como tetracampeã mundial, a Argentina alcançou outra marca dos alemães — mas, negativa. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, na final da Copa do Mundo de 2026, a Albiceleste passou a dividir com os alemães o posto de seleção com mais vice-campeonatos na história da competição, com quatro decisões perdidas.
A Argentina disputou sua primeira final de Copa do Mundo em 1930, quando foi derrotada pelo Uruguai, em Montevidéu. Sessenta anos depois, em 1990, a equipe voltou a decidir o Mundial, mas perdeu novamente para a Alemanha.
O terceiro vice-campeonato argentino veio em 2014, quando a seleção foi superada novamente pela Alemanha na final disputada no Maracanã. Já em 2026, a Albiceleste chegou a mais uma decisão, mas acabou derrotada pela Espanha e acumulou sua quarta derrota em finais de Copa do Mundo.
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Com o resultado, Argentina e Alemanha passaram a dividir o topo da lista de maiores vice-campeãs da história do Mundial.
Veja a lista de maiores vice-campeões da Copa do Mundo:
- Alemanha – 4 vezes (1966, 1982, 1986 e 2002)
- Argentina – 4 vezes (1930, 1990, 2014 e 2026)
- Holanda – 3 vezes (1974, 1978 e 2010)
- França – 2 vezes (2006 e 2022)
- Brasil – 2 vezes (1950 e 1998)
- Itália – 2 vezes (1970 e 1994)
- Hungria – 2 vezes (1938 e 1954)
- Tchecoslováquia – 2 vezes (1934 e 1962)
- Suécia – 1 vez (1958)
- Croácia – 1 vez (2018)