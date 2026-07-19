Argentina iguala Alemanha como maior vice da Copa do Mundo

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No jogo em que poderia igualar a Alemanha como tetracampeã mundial, a Argentina alcançou outra marca dos alemães — mas, negativa. Após a derrota por 1 a 0 para a Espanha, neste domingo, 19, na final da Copa do Mundo de 2026, a Albiceleste passou a dividir com os alemães o posto de seleção com mais vice-campeonatos na história da competição, com quatro decisões perdidas.

A Argentina disputou sua primeira final de Copa do Mundo em 1930, quando foi derrotada pelo Uruguai, em Montevidéu. Sessenta anos depois, em 1990, a equipe voltou a decidir o Mundial, mas perdeu novamente para a Alemanha.

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O terceiro vice-campeonato argentino veio em 2014, quando a seleção foi superada novamente pela Alemanha na final disputada no Maracanã. Já em 2026, a Albiceleste chegou a mais uma decisão, mas acabou derrotada pela Espanha e acumulou sua quarta derrota em finais de Copa do Mundo.



Com o resultado, Argentina e Alemanha passaram a dividir o topo da lista de maiores vice-campeãs da história do Mundial.





Veja a lista de maiores vice-campeões da Copa do Mundo: