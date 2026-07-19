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COPA DO MUNDO

Messi lamenta crise na Argentina: "Feliz por poder dar essa alegria"

País sofre de dificuldades econômicas e constantes protestos ligados a causas trabalhistas

Luiza Nascimento
Por
Messi na Copa do Mundo
Messi na Copa do Mundo - Foto: Roberto Schmidt | AFP

Craque da Seleção Argentina, Lionel Messi lamentou a crise econômica do país. Antes de jogar a final da Copa do Mundo contra a Espanha, o jogador reforçou a importância do momento para a população.

“Estamos orgulhosos e felizes por poder dar essa alegria ao povo. Sabemos que as Copas do Mundo são especiais para nós e nos esquecemos de todas as coisas ruins pelas quais temos que passar. Existem pessoas que estão tendo dificuldades, que não têm emprego, que não conseguem chegar ao fim do mês ou que estão constantemente lutando”, disse em entrevista à TyC Sports.

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Em resposta, o governo do presidente Javier Milei afirmou a existência dos percalços, no entanto, garante que a situação decorre de gestores anteriores.

“Isso é totalmente verdade. Duas décadas de declínio kirchnerista não podem ser apagadas em 24 meses”, afirmou o governo, ao citar os ex-presidentes Néstor Kirchner e Cristina Fernández de Kirchner.

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Entenda a crise na Argentina

A Argentina enfrenta uma crise econômica há anos, marcada por inflação elevada, perda do poder de compra, aumento da pobreza e dificuldades no mercado de trabalho.

Desde que assumiu a Presidência, em dezembro de 2023, Javier Milei adotou um pacote de ajuste fiscal e reformas econômicas para conter a inflação e equilibrar as contas públicas.

Apesar de alguns indicadores apresentarem melhora, muitos argentinos ainda enfrentam dificuldades para arcar com as despesas básicas e chegar ao fim do mês, e protestos têm sido constantes, sobretudo voltados a questões trabalhistas.

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copa do mundo economia seleção argentina

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