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TÁ NA FINAL!

Fluminense de Feira vence Feira FC e volta à elite do Baianão

Flu vence o Feira FC por 2 a 0, chega à final contra o SSA e volta à elite do Baiano após cinco anos

Marina Branco
Por
Fluminense de Feira e Feira FC
Fluminense de Feira e Feira FC - Foto: Divulgação I FBF

Depois do zero a zero no jogo de ida, está decidido - o Fluminense de Feira está de volta à elite do Campeonato Baiano. Na tarde deste domingo, 19, o Touro do Sertão venceu o Feira FC por 2 a 0, no Joia da Princesa, pelo jogo de volta da semifinal da Série B estadual, garantiu o acesso à primeira divisão e avançou à final da competição.

Depois de cinco anos longe da Série A do Baianão, desde o rebaixamento em 2021, o Flu de Feira confirmou o retorno diante da própria torcida. No jogo de ida, disputado na SuperBet Arena, as equipes haviam empatado sem gols.

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Tradição pesa no clássico feirense

O confronto marcou mais um capítulo do novo clássico de Feira de Santana. De um lado, o tradicional Fluminense de Feira, em busca de reconstrução e retorno ao cenário principal do futebol baiano. Do outro, o novato Feira FC, que chegou à semifinal tentando transformar a boa campanha em acesso histórico.

Dentro de campo, a experiência do Touro do Sertão fez diferença. Após belo passe de Cássio, Tiago Recife abriu o placar e marcou o oitavo gol dele na competição, assumindo a vice-artilharia da Série B.

Na sequência, Erick Daltro cruzou para a área, a bola passou por todo mundo e morreu no fundo das redes, ampliando a vantagem tricolor no Joia da Princesa.

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Flu supera expulsão e pênalti perdido

Mesmo em vantagem, o Fluminense de Feira ainda precisou administrar momentos de tensão. A equipe teve um jogador expulso e também desperdiçou um pênalti, mas conseguiu controlar o resultado e confirmar a vitória por 2 a 0.

O placar garantiu não apenas a classificação para a decisão, mas também o acesso automático à Série A do Campeonato Baiano de 2027.

Final será contra o SSA

Com a classificação, o Fluminense de Feira vai decidir o título da Série B do Baianão contra o SSA, que eliminou o Barreiras na outra semifinal. As datas e os locais das partidas finais ainda serão definidos pela Federação Bahiana de Futebol.

A última participação do Fluminense de Feira na elite estadual havia sido em 2021, ano do rebaixamento. Desde então, o clube buscava retomar espaço no futebol baiano e voltar à primeira divisão. Agora, o Touro do Sertão retorna à Série A ao lado do SSA.

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baianão Feira FC Fluminense de Feira

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