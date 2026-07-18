Quatro anos após fundação, clube baiano garante acesso inédito

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A edição de 2027 da Série A do Campeonato Baiano contará com um participante inédito. Trata-se do SSA FC, que garantiu o acesso à elite estadual após vencer o Barreiras por 3 a 1 neste sábado, 18, na SupertBet Arena, em Feira de Santana (BA).

Com o placar agregado de 4 a 3, o SSA FC vai disputar a primeira divisão do Baianão na próxima temporada. No jogo de ida, o Barreiras havia vencido por 2 a 1, mas acabou eliminado após ser derrotado por dois gols de diferença no confronto de volta.

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Além do acesso, a Pantera também vai disputar o título da Série B do Campeonato Baiano de 2026. O adversário da decisão será definido neste domingo, 19, no clássico entre Fluminense de Feira e Feira FC, no Joia da Princesa, em Feira de Santana, às 15h.



O SSA FC alcança a elite do futebol baiano apenas quatro anos após sua fundação. O clube de Salvador completará cinco anos de existência no dia 16 de agosto.





Como foi o jogo que garantiu o acesso inédito do SSA FC



O SSA FC começou a partida pressionando e abriu o placar logo aos quatro minutos, com DG. Aos 33, o Barreiras ficou com um jogador a menos após Neto ser expulso depois de revisão do VAR.



Com a vantagem numérica, o time da casa ampliou o marcador aos 35 minutos, novamente com DG, deixando o SSA FC em situação confortável na disputa pelo acesso.

Na segunda etapa, o Barreiras reagiu e diminuiu a diferença aos 20 minutos, com Jeferson. O resultado levaria a decisão da vaga para os pênaltis.



A classificação histórica, no entanto, veio aos 41 minutos. Kaynan marcou o terceiro gol do SSA FC e confirmou o acesso inédito do clube à Série A do Campeonato Baiano.