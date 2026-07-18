Menu
Rádio OUÇA A RÁDIO Rádio
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > esportes > E.C.BAHIA

ARTILHEIRO DE 2026

Barrado por Rogério Ceni, Dell marca dois gols e chega a 23 no ano

Centroavante de R$ 617 milhões manda recado em campo e se isola como maior artilheiro do clube

Rafael Tiago
Por
Joia da base tricolor vive queda de protagonismo
Joia da base tricolor vive queda de protagonismo - Foto: Letícia Martins/EC Bahia

A resposta de uma verdadeira joia se dá dentro das quatro linhas. Menos de 24 horas após ser publicamente preterido pelo técnico Rogério Ceni no time principal, o atacante Dell comandou o triunfo do Bahia por 7 a 0 em cima do Camaçariense neste sábado, 18, e está na final do Campeonato Baiano Sub-20.

Sem sequer aparecer no banco de reservas na noite anterior, quando o Tricolor venceu a Chapecoense por 2 a 0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na última sexta-feira, 17, o jovem centroavante não se abateu e marcou dois gols na base (um de cabeça e um de centroavante nato).

Com a atuação de gala, o atleta mandou um recado claro de que não deve nada a ninguém e isolou-se ainda mais como o maior artilheiro do Bahia em 2026, somando profissionais e categorias de base.

A polêmica declaração de Rogério Ceni

A polêmica começou na noite de sexta-feira, 17, logo após a rodada atrasada do Brasileirão. Ao elogiar a estreia do jovem Kauê Furquim, Ceni foi questionado sobre o espaço de outras promessas e empurrou Dell para o fim da fila.

Tudo sobre E.C.Bahia em primeira mão! Compartilhar no Whatsapp Entre no canal do WhatsApp.

"Eu tenho hoje três centroavantes: Willian José, Alejo e Everaldo. Hoje é mais difícil para que eu use o Caio e o Dell", disparou o treinador tricolor, que completou:

"Não que eles não tenham potencial para jogar, mas, dentre jogadores prontos e preparados, nesse caso, eles levam vantagem. Com o tempo, a intenção é dar espaço", projetou Ceni, justificando a preferência pelos medalhões.

O abismo nos números: Dell sobra contra os profissionais

Se o critério para jogar futebol for bola na rede, os dados de Dell na temporada de 2026 colocam os atacantes do elenco principal no bolso. O "Haaland do Sertão" já balançou as redes 23 vezes no ano.

Confira o raio-x do poder de fogo da joia tricolor em 2026:

  • Gols no ano: 23 gols em 52 jogos disputados;
  • Eficiência na base: 4 gols em 4 jogos no Baiano Sub-20 e 3 gols no Brasileiro Sub-20;
  • Presença no profissional: 4 gols no Baianão e apenas 69 minutos jogados no Brasileirão;
  • Brilho internacional: 5 gols na Copa do Mundo Sub-17 e 1 gol em amistoso pela Seleção Brasileira da categoria.

Para efeito de comparação, a soma de gols de todos os três centroavantes principais de Ceni em 2026 não alcança o recorde isolado de Dell: Willian José tem 8 gols, Everaldo soma 7 e Alejo Véliz anotou apenas 6 gols no ano.: 21 ao todo.

Leia Também:

MERCADO

Bahia não tem interesse em liberar Dell para Europa em 2026
Bahia não tem interesse em liberar Dell para Europa em 2026 imagem

O CRAQUE

Joia do Bahia, Dell é eleito o Craque do Baianão 2026 e manda recado
Joia do Bahia, Dell é eleito o Craque do Baianão 2026 e manda recado imagem

ELIMINAÇÃO DO BAHIA

Rogério Ceni justifica a escolha de Dell para bater pênalti na Libertadores
Rogério Ceni justifica a escolha de Dell para bater pênalti na Libertadores imagem

Multa milionária e protegido pelo Grupo City

Tratado como a principal referência dos "Pivetes de Aço", o atacante de porte físico avantajado e faro de gol refinado está completamente protegido contra o assédio do futebol europeu.

A diretoria do Esquadrão, em consonância com as diretrizes do Grupo City, estipulou uma multa rescisória astronômica de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões) para o mercado internacional.

Com contrato renovado e garantido até o fim de 2028, o jovem goleador segue provando que o apelido de "Haaland do Sertão" não é exagero, restando saber quando a barreira da comissão técnica principal será quebrada.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia. Google Noticias Siga o A TARDE no Google Noticias

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no Email

Tags

Dell EC Bahia haaland do sertão Rogério Ceni

Relacionadas

Mais lidas