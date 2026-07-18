Barrado por Rogério Ceni, Dell marca dois gols e chega a 23 no ano

A resposta de uma verdadeira joia se dá dentro das quatro linhas. Menos de 24 horas após ser publicamente preterido pelo técnico Rogério Ceni no time principal, o atacante Dell comandou o triunfo do Bahia por 7 a 0 em cima do Camaçariense neste sábado, 18, e está na final do Campeonato Baiano Sub-20.



Sem sequer aparecer no banco de reservas na noite anterior, quando o Tricolor venceu a Chapecoense por 2 a 0 na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, na última sexta-feira, 17, o jovem centroavante não se abateu e marcou dois gols na base (um de cabeça e um de centroavante nato).



Com a atuação de gala, o atleta mandou um recado claro de que não deve nada a ninguém e isolou-se ainda mais como o maior artilheiro do Bahia em 2026, somando profissionais e categorias de base.

A polêmica declaração de Rogério Ceni

A polêmica começou na noite de sexta-feira, 17, logo após a rodada atrasada do Brasileirão. Ao elogiar a estreia do jovem Kauê Furquim, Ceni foi questionado sobre o espaço de outras promessas e empurrou Dell para o fim da fila.

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"Eu tenho hoje três centroavantes: Willian José, Alejo e Everaldo. Hoje é mais difícil para que eu use o Caio e o Dell", disparou o treinador tricolor, que completou:

"Não que eles não tenham potencial para jogar, mas, dentre jogadores prontos e preparados, nesse caso, eles levam vantagem. Com o tempo, a intenção é dar espaço", projetou Ceni, justificando a preferência pelos medalhões.

O abismo nos números: Dell sobra contra os profissionais

Se o critério para jogar futebol for bola na rede, os dados de Dell na temporada de 2026 colocam os atacantes do elenco principal no bolso. O "Haaland do Sertão" já balançou as redes 23 vezes no ano.

Confira o raio-x do poder de fogo da joia tricolor em 2026:

Gols no ano: 23 gols em 52 jogos disputados;

23 gols em 52 jogos disputados; Eficiência na base: 4 gols em 4 jogos no Baiano Sub-20 e 3 gols no Brasileiro Sub-20;

4 gols em 4 jogos no Baiano Sub-20 e 3 gols no Brasileiro Sub-20; Presença no profissional: 4 gols no Baianão e apenas 69 minutos jogados no Brasileirão;

4 gols no Baianão e apenas 69 minutos jogados no Brasileirão; Brilho internacional: 5 gols na Copa do Mundo Sub-17 e 1 gol em amistoso pela Seleção Brasileira da categoria.

Para efeito de comparação, a soma de gols de todos os três centroavantes principais de Ceni em 2026 não alcança o recorde isolado de Dell: Willian José tem 8 gols, Everaldo soma 7 e Alejo Véliz anotou apenas 6 gols no ano.: 21 ao todo.

Multa milionária e protegido pelo Grupo City

Tratado como a principal referência dos "Pivetes de Aço", o atacante de porte físico avantajado e faro de gol refinado está completamente protegido contra o assédio do futebol europeu.

A diretoria do Esquadrão, em consonância com as diretrizes do Grupo City, estipulou uma multa rescisória astronômica de 100 milhões de euros (cerca de R$ 617 milhões) para o mercado internacional.

Com contrato renovado e garantido até o fim de 2028, o jovem goleador segue provando que o apelido de "Haaland do Sertão" não é exagero, restando saber quando a barreira da comissão técnica principal será quebrada.