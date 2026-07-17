CAMPEONATO BRASILEIRO
Bahia espanta desconfiança e vence a Chapecoense sem sustos
Esquadrão domina a Chape, vence por 2 a 0 na Arena Fonte Nova e encosta no G-4 da Série A
Após mais de um mês sem disputar uma partida oficial, o Esporte Clube Bahia deu sinais de que deixou para trás a má fase vivida antes da pausa para a Copa do Mundo. Na noite desta sexta-feira, 17, o Esquadrão venceu a Chapecoense por 2 a 0, sem sustos, na Arena Fonte Nova, em duelo atrasado válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
A equipe comandada pelo técnico Rogério Ceni construiu o resultado ainda no primeiro tempo. Rodrigo Nestor abriu o placar em cobrança de pênalti, assinalado após revisão do árbitro Paulo Cesar Zanovelli no VAR. Pouco depois, Román Gómez ampliou de cabeça, após cobrança de escanteio, e marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor.
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Com o resultado, o Bahia chegou aos 29 pontos, manteve a 6ª colocação e se aproximou do G-4 da Série A. O Tricolor está a apenas um ponto do Red Bull Bragantino, 4º colocado, que soma 30 pontos e tem um jogo a mais. O Athletico-PR, por sua vez, aparece na 5ª posição, também com 30 pontos.
Joia da base ganha oportunidade
Na segunda etapa, com a vitória praticamente encaminhada, o técnico Rogério Ceni promoveu a estreia de Kauê Furquim no Campeonato Brasileiro de 2026. Considerado uma das principais joias das categorias de base do clube, o atacante de 17 anos permaneceu em campo por pouco mais de 30 minutos e participou do triunfo tricolor sobre a Chapecoense.
Luciano Juba está suspenso
De volta à lista de relacionados, o lateral-esquerdo Luciano Juba recebeu o terceiro cartão amarelo, mesmo no banco de reservas, e terá de cumprir suspensão automática na próxima rodada.
Próximo jogo
O Bahia volta a campo nesta terça-feira, 21, às 19h30, para enfrentar o Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, a última do primeiro turno.
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Ficha técnica
Bahia x Chapecoense
O quê: 4ª rodada do Campeonato Brasileiro (jogo atrasado)
Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)
Data: 17 de julho de 2026
Horário: 19h30
Escalações
Bahia: Ronaldo; Román Gómez, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme; Acevedo, Erick (C) e Rodrigo Nestor; Ademir, Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.
Chapecoense: Matheus Aurélio; Eduardo Doma, Rafael Thyere, Bruno Pacheco e Marcos Vinicius; Bruno Matias, Camilo e Giovanni Augusto; Ênio, Marcinho e Bolasie. Técnico: Rafael Lacerda.
Arbitragem
Árbitro: Paulo Cesar Zanovelli da Silva (MG)
Assistente 1: Daniel Paulo Ziolli (SP)
Assistente 2: Luis Carlos de França Costa (RN)
Quarto árbitro: Leonardo Willers Lorenzatto (MT)
VAR: José Claudio Rocha Filho (SP)