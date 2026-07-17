E.C.BAHIA
Juba tem retorno antecipado pelo Bahia e fica à disposição contra Chapecoense
Esquadrão enfrenta a Chapecoense nesta sexta-feira
O técnico Rogério Ceni vai contar com um reforço importante para a partida do Bahia contra a Chapecoense, em duelo atrasado válido pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Trata-se de Luciano Juba, que foi relacionado para o jogo desta noite, às 19h30, na Arena Fonte Nova.
Em tratamento de uma lesão no reto femoral da coxa esquerda, a comissão técnica trabalhava com a expectativa de que Juba voltasse a figurar entre os relacionados apenas na partida contra o Atlético-MG, marcada para o dia 22 de julho. No entanto, o lateral-esquerdo apresentou boa evolução ao longo da semana e teve seu retorno antecipado.
Luciano Juba se machucou no segundo tempo do empate com o Grêmio, no dia 17 de maio, um dia antes da convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo de 2026, competição para a qual o lateral-esquerdo integrava a pré-lista.
Everton Ribeiro, Kike e Iago Borduchi também retornam
Além de Juba, o Bahia também contará com os retornos de Everton Ribeiro, Kike Olivera e Iago Borduchi.
Os três atletas treinaram normalmente durante a semana e voltam à lista de relacionados após desfalcarem a equipe nos amistosos enquanto se recuperavam de lesões, sob os cuidados do departamento médico tricolor.
O jovem Kauê Furquim também é uma novidade na lista.
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Kike Olivera é relacionado em meio a rumores de saída
O atacante uruguaio Kike Olivera foi relacionado pelo técnico Rogério Ceni para a partida contra a Chapecoense, mesmo em meio aos rumores de um suposto desejo de defender o Nacional, do Uruguai.
Apesar das especulações envolvendo o jogador, o portal A TARDE apurou que o Bahia não foi procurado por nenhuma das partes para tratar de uma eventual negociação.
Confira a relação:
Fábio, Iuri, Ronaldo;
Roman Gomez, Iago Borduchi, Luciano Juba, Zé Guilherme;
David Duarte, Kanu, Ramos Mingo, Marcos Victor;
Acevedo, Erick, Nestor, Jean Lucas, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Michel Araujo;
Ademir, Everaldo, Ruan Pablo, Erick Pulga, Willian José, Sanabria, Kike Olivera, Kauê Furquim.